Ugo Cerruti, ex Ivana Spagna/ Lei: “c’erano mille malintesi, tensioni e tradimenti”

Ivana Spagna: “Ugo Cerruti? Ci vogliamo ancora bene nonostante quello che mi ha fatto”

Ugo Cerruti è l’ex compagno di Ivana Spagna. La cantante di “Gente come noi” in diverse occasioni ha parlato della lunga storia d’amore vissuta con il suo ex agente. Tutto è iniziato nel 1991 dopo il matrimonio lampo con Patrick Debort. I due sono stati legati per ben 15 anni, ma il rapporto è naufragato per alcuni tradimenti dell’agente. “Ci vogliamo ancora bene nonostante quello che mi ha fatto” – ha detto la cantante parlando dell’ex compagno nel programma “Domenica In” da Mara Venier. Non solo, la cantante ha anche aggiunto: “ho scritto gente come noi ma mi è già capitato due volte prima di Ugo, era nata per un mio compagno e dopo è successo realmente con lui”.

Ivana Spagna compie 68 anni/ La carriera di successi e i grandi dolori della sua vita

La cantante però non ha mai sorpreso in flagrante l’ex compagno, anche se è convinta che i tradimenti ci siano stati eccome, ma con il passare degli anni ha superato questa storia ed oggi non nasconde di provare tanto affetto per lui: “per questo lui si definisce un santo e comunque io gli voglio bene, forse gli voglio più bene adesso”.

Ivana Spagna "Sono single, ma vorrei un compagno"/ "Se c'è qualche veterinario..."

Ivana Spagna e la fine della storia con Ugo Cerruti: cosa è successo?

La fine di una storia d’amore non è mai facile. Lo sa bene Ivana Spagna che dopo quindici anni si è lasciata con il suo ex agente Ugo Cerruti. Il motivo della fine del rapporto l’ha rivelato la cantante dalle pagine di Vanity Fari nel 2016: “mi sono lasciata con Ugo, mio manager e avvocato. Stavamo insieme da quindici anni. Mi sono fatta coraggio e l’ho chiusa io. Ma lavoriamo ancora insieme perché io gli voglio un bene dell’anima”. Non solo, la cantante ha aggiunto: “c’erano mille malintesi, tensioni, litigi e, diciamolo pure, tradimenti. Io, quando mi accorgo che mi hanno detto una bugia, non riesco a far finta di niente. Vivo male e faccio vivere male anche l’altro. Ora lui si può fare le sue storie e io sto più tranquilla. Senza dover ingoiare rospi”.

IVANA SPAGNA: ABORTO, LUTTO E TENTATO SUICIDIO/ "Ero distrutta, ho pianto tanto..."

Dopo la fine della storia, la cantante è rimasta single. “Preferisco stare da sola piuttosto che uscire con gente che non mi interessa” – ha confessato l’artista che non nasconde di desiderare un uomo d’amore “buono e sincero”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA