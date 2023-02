Ugo Costanzo, chi era il padre di Maurizio Costanzo/ “Non sempre appoggiava il mio sogno, ma…”

Ugo Costanzo, chi era il papà di Maurizio: il ricordo a Verissimo

Quello tra Maurizio Costanzo e suo padre Ugo è stato un rapporto forte ma durato poco. Nel corso della sua ultima intervista a Verissimo, il celebre giornalista – scomparso il 24 febbraio – ha ricordato i suoi primi passi nel mondo del giornalismo e i grossi dubbi di suo padre in merito a questa carriera.

“Papà è morto quando io cominciavo. – ha esordito durante la chiacchierata con Silvia Toffanin – Era un po’ orgoglioso ma anche preoccupato. Essendo impiegato nel ministero dei trasporti, quindi dello stato, non capiva io cosa andavo a fare. In quegli anni un ragazzino che voleva fare il giornalista era come un ragazzo che volesse fare uno spettacolo.” ha ancora raccontato.

Maurizio Costanzo ricorda papà Ugo: “È morto che avevo 16 anni, un furto!”

Il racconto di Maurizio Costanzo si è poi arricchito di un aneddoto riguardante suo padre Ugo: “Quando avevo 12 anni e Indro Montanelli mi telefonò per rispondere alla lettera che gli avevo mandato, io marinai la scuola per incontrarlo il giorno dopo nella redazione romana del Corriere della Sera. Seppi a distanza di anni che mio padre mi aveva seguito per capire dove andavo.”

Il ricordo di papà Ugo Costanzo si è così concluso con una toccante ammissione del conduttore e giornalista televisivo: “Io ogni giorno mi sveglio e penso a lui. Io sono figlio unico, mio padre è morto che avevo 16 anni, è stato un furto. Penso a lui quotidianamente, ho la sua foto vicino al letto”.

