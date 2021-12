Ugo de Carolis nuovo ceo MSX International/ “Coglieremo nuove opportunità di sviluppo”

Una nuova avventura internazionale nel mondo privato, in una Società della galassia Bain Capital che opera in 80 Paesi del mondo e che fattura circa 500 milioni di dollari. Questo è ciò che attende Ugo de Carolis, che è stato appena nominato Amministratore Delegato e Presidente Esecutivo di MSX International, Società dal 2017 all’interno della galassia Bain Capital e leader nella fornitura di servizi in ambito automotive.

La nomina di de Carolis dimostra che il manager sia una figura indipendente da quella della famiglia Benetton, per cui aveva gestito fino al 2020 con successo Aeroporti di Roma, di cui è stato Amministratore Delegato per quattro anni, e Telepass, di cui ha guidato la trasformazione in Italia e in Europa.

Il manager subentrerà con effetto immediato a Patrick Katenkamp, che ha deciso di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale. De Carolis è ingegnere meccanico laureato alla Sapienza di Roma e vanta vent’anni di esperienza in diversi settori, sia in Italia sia all’estero. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli apicali nei settori dei trasporti, dell’automotive, delle infrastrutture e della finanza.

De Carolis dovrà garantire una solida crescita di MSX International e assicurarne il consolidamento quale azienda leader nel settore automotive. Il nuovo Amministratore Delegato ha commentato: “Sono lieto e profondamente onorato di entrare a far parte di MSX: sono certo che, insieme al team globale, saremo in grado di cogliere nuove opportunità di sviluppo per quella che già oggi è un’azienda leader del settore. Il mio obiettivo primario, come CEO e Presidente Esecutivo, è accelerare nell’attuazione della nostra strategia: fornire ai clienti e ai partner di MSX soluzioni uniche in termini di business per consolidare il proprio successo in un settore in rapida trasformazione.”

