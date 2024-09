Un tuffo nella vita famigliare di Jasmine Paolini

Ugo e Jacqueline Gardiner sono i genitori di Jasmine Paolini, la tennista italiana che è arrivata alla finale del Roland Garros e di Wimbledon nel 2024. Una carriera brillante, ancora tutta da vivere, ma che ha regalato alla giovanissima atleta diverse soddisfazioni, con la vittoria di due tornei del circuito maggiore in singolare e cinque in doppio. Ma chi sono i genitori di Jasmine Paolini? La tennista italiana è nata da Jacqueline Gardiner, “per metà polacca e per metà ghanese” come ha raccontato la campionessa. Il padre, invece, di nome Ugo è italiano ed originario di Lucca. La tennista è cresciuta proprio in Toscana, dove anche i genitori si sono conosciuti per la prima volta.

I genitori di Jasmine Paolini, infatti, si sono incontrati per la prima volta nel bar dove lavorava il padre Ugo, mentre Jacqueline si era trasferita in Italia alla ricerca di fortuna.

Ugo e Jacqueline Gardiner sulla figlia Jasmine Paolini: “i ricordi degli inizi occupano un posto speciale”

L’incontro tra Ugo e Jacqueline Gardiner ha lasciato il segno, visto che i due si sono innamorati e poco dopo è arrivata la tanto amata figlia Jasmine. La tennista ha un bellissimo rapporto con entrambi i genitori che sono i suoi primi fan e sostenitori. Proprio papà Ugo intervistato da Il Tirreno ha parlato della figlia dicendo: “nel cuore di Jasmine i ricordi dei suoi inizi, con i maestri Marco Picchi e Ivano Pieri, occupano un posto speciale”.

Poi il padre di Jasmine Paolini si è lasciato andare raccontando alcuni ricordi della figlia e su come si sia avvicinata al Tennis: “Jasmine si è subito innamorata della racchetta”, ha detto. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato Jasmine davvero lontano, merito in primo luogo di un talento fuori dal comune e di tanta costanza, impegno e allenamento quotidiano. Oggi infatti Jacqueline è una stella di questo sport e in fondo i suoi traguardi non sembrano stupire più di tanto chi ha sempre creduto in lei. In primis mamma e papà…