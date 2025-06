Chi sono i genitori di Mario Adinolfi? La partecipazione del giornalista all’Isola dei Famosi 2025 ha acceso inevitabilmente i riflettori anche sulla sua vita privata. Proprio nel corso dell’ultima settimana, Adinolfi si è aperto molto, raccontando alcuni aspetti inediti e anche privati oltre che dolorosi della sua vita. Oltre alle rivelazioni sul peso e sulle motivazioni che lo hanno portato ad ingrassare tanto, Mario Adinolfi ha raccontato dei suoi genitori, Ugo e Louise, e di come si sono conosciuti e innamorati.

“Sono al mondo perché una ragazzina di 21 anni, un’australiana matta, figlia di due ex soldati, si è messa su una nave a Sidney. Lei si imbarca dall’Australia all’avventura, si fa tutto questo viaggio e non torna più.” ha esordito Adinolfi. È durante questo viaggio che incontra Ugo Adinolfi: “Incontra un attore, che era il mio papà (attore cane, va detto), ma capace di illuminare gli occhi della giovane australiana. E quindi nel 68, brulicante di politica e passione, loro scelsero la passione“.

Chi sono i genitori di Mario Adinolfi: il papà Ugo ha fatto 57 film!

La passione ha dunque unito la giovane ragazza australiana, appena 21enne, e un attore esordiente, che Mario Adinolfi non ha però elogiato per le sue qualità artistiche. In effetti, Ugo Adinolfi era un attore che ha in realtà recitato in ben 57 film, il tutto in circa 9 anni di carriera. Le notizie sul suo conto ci svelano che si è diplomato al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, e ha fatto il suo esordio nel 1966. La carriera da attore sarebbe però durata pochi anni: come detto, dopo circa 9 anni di lavoro continuo, Ugo Adinolfi ha lasciato la recitazione per dedicarsi agli studi di scienze politiche e giurisprudenza. Negli anni successivi, ha lavorato come dirigente ministeriale.