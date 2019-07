Ugo Gregoretti è morto/ Il regista aveva 89 anni: “Non mi sono mai preso sul serio”

Lutto nel mondo del cinema: il regista 89enne Ugo Gregoretti è morto oggi, venerdì 5 luglio 2019, nella sua casa di Roma. Il cineasta e attore si è spento nella sua casa di Roma, città in cui era nato e si era affermato nella settima arte. Dopo una lunga avventura in televisione, esordio datato 1960 con il documentario La Sicilia del Gattopardo, Gregoretti ha lavorato su film per cinema e tv che si sono contraddistinti per la loro ironia: da Controfagotto (1961) a Il Circolo Pickwick (1968), passando per il documentario Apollon: una fabbrica occupata (1969) a Il contratto (1970). Il suo lavoro più conosciuto è senza dubbio Omicron, satira basata su una storia fantascientifica del 1963 che vinse il premio di miglior film al Festival del film umoristico di Bordighera. Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nel 1996, è stato nominato nel 2004 Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

UGO GREGORETTI E’ MORTO

Una carriera da regista alternata a quella da scrittore: nel 2006 ha pubblicato la sua autobiografia Finale aperto, riedita nel 2012 con il titolo La storia sono io, mentre nel 2009 ha ricevuto il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, quale “giornalista, autore teatrale e televisivo, regista, attore, sempre uomo d’alto impegno intellettuale e civile”. Nel 2010 è arrivato il Nastro d’argento alla carriera. Protagonista di una lezione al Bari International Film Festival nel 2014, Ugo Gregoretti spiegò perchè ha diretto pochi film: «C’è un motivo. Per molti ero un miserabile rospo che usciva dal pantano maleodorante delle disprezzatissima tv, osando fare un salto nell’Olimpo del cinema». «Non mi sono mai preso sul serio» raccontava l’artista romano…

