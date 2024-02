Ugo Intini è morto/ Addio al volto storico del Partito Socialista, aveva 82 anni

Grave lutto nel mondo della politica, è morto Ugo Intini, un volto storico del socialismo italiano. Aveva 82 anni, ne avrebbe compiuto 83 il prossimo 30 giugno, ed è deceduto in quel di Milano dopo una lunga malattia. Come riferisce il quotidiano Repubblica attraverso il proprio sito web, Ugo Intini si trovava presso l’ospedale San Raffaele, e ad un certo punto le sue condizioni fisiche si sono pregiudicate in maniera irreversibile portandolo alla morte. Lascia la moglie Carla e il figlio Carlo Intini.

Ugo Intini, oltre ad essere stato uno degli storici esponenti del Partito Socialista Italiano, ha diretto a lungo il giornale socialista L’Avanti!, ma anche Il Lavoro di Genova, inoltre è stato deputato in quattro legislature, ricoprendo incarichi presso il secondo governo Amato, dal 2000 al 2001 e nel secondo governo Prodi, fra il 2006 e il 2008, come sottosegretario agli Esteri. Nel Partito Socialista, ricorda ancora Repubblica, ha invece ricoperto il ruolo di responsabile dell’informazione, quindi come portavoce al fianco di Bettino Craxi. Anche nei difficili anni di tangentopoli, durante la fine della cosiddetta “Prima Repubblica”, Ugo Intini non si è mai allontanato dal PSI, partecipando anche alle commemorazioni per i 20 anni della morte di Craxi ad Hammamet che si sono celebrate nel 2020.

UGO INTINI È MORTO, I NUMEROSI MESSAGGI DI CORDOGLIO

Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, a cominciare da quello di Bobo Craxi, figlio proprio di Bettino, che attraverso il suo profilo X ha scritto: “Ugo Intini non è più con noi. Il Socialismo Italiano perde uno dei suoi uomini migliori”. Così Marco Perduca: “E’ morto Ugo Intini. Un gentiluomo con cui ho avuto la possibilità di collaborare alla Farnesina”.

Enzo Maraio ha aggiunto: “Questa notte ci ha lasciato Ugo Intini, un baluardo del nostro partito, un uomo che ha messo il socialismo prima di tutto. Ciao Ugo”, mentre il Psi di Bologna ha fatto sapere che: “Con vivo cordoglio e partecipazione apprendiamo della scomparsa di Ugo Intini. Anche lui come tanti altri fa parte del gotha del nostro partito. Sempre vicino ai compagni ,lo abbiamo ammirato sino all’ultimo. Lucido, sempre arguto nei suoi giudizi. Che la terra ti sia lieve”. In segno di lutto il Psi esporrà le bandiere a mezz’asta nella sua sede del partito.

