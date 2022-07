Ugo Mattei vs Bassetti: “Vaccino? Sperimentazione di massa!”/ Replica “C’era urgenza”

Ugo Mattei, giurista, si è scontrato con l’infettivologo Matteo Bassetti nel corso della puntata di “Zona Bianca” andata in onda su Rete 4 nella serata di lunedì 11 luglio 2022. Ai microfoni di Giuseppe Brindisi, Mattei ha subito attaccato Bassetti, dicendo: “C’è una cosa che vorrei chiarire una volta per tutte. Il fatto che si vaccinino o si faccia un esperimento con i vaccini Covid su un campione molto ampio, vale a dire su 13 miliardi di persone, non significa che non si tratti di una massiccia sperimentazione! Non abbiamo idea delle conseguenze sul periodo medio e medio-lungo riferite a cosa si sta facendo”.

Bassetti ha provato a chiarire che “c’era un’urgenza, c’era un’emergenza“, ma Mattei ha proseguito: “È stata sicuramente un’emergenza, non c’è dubbio. Ciò non toglie che dal punto di vista epistemologico si tratta di una sperimentazione su scala massiccia, perché le sperimentazioni hanno una fase di inizio e di fine e questa non le ha avute”.

UGO MATTEI VS BASSETTI: “DOBBIAMO PROTEGGERE BAMBINI E RAGAZZI”

Nel prosieguo del suo scontro televisivo con Matteo Bassetti, Ugo Mattei ha affermato: “Voglio aprire la questione dei bambini. Stiamo vaccinando creature che se fanno il Covid, questo neppure le tocca, sottoponendole a rischi di miocardite. Noi dobbiamo proteggere i nostri figli mantenendo un tasso di precauzione altissimo! Chiunque abbia figli e nipoti ha un dovere nei confronti delle nuove generazioni e deve proteggerle dalle conseguenze future”.

Immediata la replica di Bassetti a Mattei: “Abbiamo fuso la fase 2 e la fase 3 della sperimentazione dei vaccini per accelerare, che è quello che succede anche per alcuni farmaci antitumorali e antibiotici. Se c’è un’urgenza, la fase si accelera per utilizzare quel prodotto salvavita. Per quanto riguarda i bambini: è una decisione che prende il genitore con il pediatra. Le associazioni di pediatria l’hanno consigliata, non c’è un obbligo vaccinale. Si è discusso per il momento su una vaccinazione dai 6 anni in poi, non sotto”.

