Ugo Pagliai e Luciano Virgilio, marito e ex di Paola Gassman/ Due uomini, due figli..

Ugo Pagliai e Luciano Virgilio, sono gli uomini della vita di Paola Gassman almeno quelli che hanno cercato di prendere il posto al suo fianco lasciato vacante dal grande padre Vittorio Gassman. Oggi l’attrice sarà a Oggi è un altro giorno per raccontare un po’ la sua vita e non potrà far a meno di parlare di due uomini, due attori, che le hanno regalato la gioia più grande i suoi figli. Con Luciano Virgilio, attore che ha conosciuto all’Accademia di arte drammatica, ha vissuto la sua giovinezza, diciamo così. I due si sono sposati nel 1967 quando Paola Gassman aveva solo 22 anni e sono stati insieme per sei anni. Dalla loro unione è nata la figlia Simona ma qualche anno dopo, i due hanno preso strade diverse. Ma chi è Luciano Virgilio? E’ un attore che di certo non ha bisogno di presentazioni soprattutto per chi frequenta il teatro ma anche per chi guarda la tv visto che ha recitato in serie come Rossella 2 e La donna velata e in versione guest star anche in Linda e il brigadiere, Don Matteo, Non uccidere 2.

Dall’altra parte abbiamo invece Ugo Pagliai, il marito con il quale Paola Gassman condivide la sua vita ormai da cinquant’anni e con il quale ha avuto un figlio. Lo stesso attore ha spiegato di aver conosciuto la futura consorte quando frequentava nella Capitale il teatrino di Via Vittoria e di essersi subito invaghito a differenza di lei che lo ha notato solo in seguito proprio grazie al lavoro. I due hanno condivido 50 anni di vita e solo perché, come lo stesso attore ha sottolineato c’è “un grande amore e il coraggio di saper affrontare assieme la quotidianità”. Cosa rivelerà oggi pomeriggio Paola Gassman in tv?



