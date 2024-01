Ugo Pagliai e Tommaso, chi sono il compagno e il figlio di Paola Gassman/ Un amore nato da un caffè

Ugo Pagliai e Tommaso: tutto sul compagno e il figlio di Paola Gassman

Paola Gassman, figlia dell’indimenticabile Vittorio Gassman, ha seguito le orme del padre scegliendo di intraprendere la strada della recitazione. Oltre che in tantissimi spettacoli teatrali, Paola Gassman ha anche recitato in diversi film. Accanto ad una straordinaria carriera, Paola Gassman ha coltivato anche l’amore e da più di cinquant’anni vive una splendida storia d’amore con Ugo Pagliai. I due stanno insieme precisamente da 54 anni e non si sono mai sposati. Dalla loro unione è nato anche un figlio, Tommaso. Ad unire Paola Gassman e Ugo Pagliai non è stato solo l’amore, ma anche la recitazione.

Anche Ugo Pagliai, infatti, è un attore e doppiatore e ha vinto un Premio Flaiano per il teatro nel 1988 per la miglior interpretazione nello spettacolo Domino. Ha scelto il cinema e la recitazione anche il figlio dei due artisti. Tommaso Pagliai, infatti, è un regista.

Ugo Pagliai e Paola Gassman parlano del loro amore

Ugo Pagliai e Paola Gassman hanno raccontato i dettagli della loro storia d’amore in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. «Abbiamo iniziato a stare insieme per un caffè, poi ci siamo frequentati per una settimana, poi per un anno, poi trent’anni e poi… Credo di aver battuto tutti i record», ha raccontato Pagliai.

Dopo 54 anni, i due sono sempre più uniti anche se non si sono mai sposati e sulla scelta di non convolare a nozze, la Gassman, al Corriere, ha detto: “Ero scioccata dal primo matrimonio, durato solo sei mesi, e restia a celebrarne un altro. Ugo più restio di me. Ci siamo detti più volte: poi lo facciamo… Ormai è una questione scaramantica: perché dobbiamo cambiare lo stato delle cose, dato che finora è andata così bene?”.











