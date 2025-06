Ugo Tognazzi tra Margarete Robsahm e Franca Bettoja, le mogli e i più grandi amori dell’attore: tre figli dalle due donne...

Margarete Robsahm e Franca Bettoja, i due grandi amori di Ugo Tognazzi

Forse non tutti sanno che Ugo Tognazzi, indimenticabile icona del cinema e della commedia italiana, ha vissuto diversi amori nel corso della sua vita. Tra i più importanti non possiamo non menzionare le ex mogli Margarete Robsahm e Franca Bettoja. Prima di vivere queste due grandi storie d’amore, Tognazzi era stato fidanzato con la ballerina Pat O’Hara. Finita la loro relazione, incontrò sul set Margarete Robsahm, della quale si innamorò perdutamente. Dal colpo di fulmine al matrimonio il passo fu breve, così come breve si rivelò la loro relazione.

Fecero però in tempo a mettere al mondo Thomas, il secondo figlio di Ugo Tognazzi. Successivamente ecco l’incontro che cambiò la vita dell’attore, quello con Franca Bettoja, collega e attrice romana con la quale convolò a nozze agli inizi degli anni settanta. La loro storia durò fino alla morte dell’attore, in barba agli scettici dell’epoca.

Ugo Tognazzi, dall’amore per Margarete Robsahm all’incontro con la moglie Franca Bettoja

La loro relazione è stata senza dubbio di fondamentale importanza. La moglie Franca Bettoja diventò non solo un grande amore, ma anche un’amica e la miglior confidente, nonché la mamma perfetta per Gianmarco e Maria Sole. Oggi i due figli di Ugo Tognazzi hanno fatto strada nel mondo dello spettacolo, ricalcando a loro modo le orme di papà.

Ugo Tognazzi e sua moglie Franca Bettoja sono sempre stati molti uniti anche nella gestione della famiglia, imprimendo un’educazione esemplare ai loro ragazzi. Non a caso, oggi, i figli del mitico attore italiano spendono parole al miele per il padre e la madre. Due genitori che non hanno mai fatto mancare nulla in famiglia e che sono stati un esempio di amore vero.

