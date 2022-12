Ugo Tognazzi e Pat O’Hara, genitori Ricky Tognazzi/ Fratelli Gianmarco e Maria Sole…

Ugo Tognazzi e Pat O’Hara, chi sono i genitori Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 28 dicembre. Attore e regista, è figlio di Ugo Tognazzi e Pat O’Hara da cui ha ereditato anche la passione per la recitazione. Ugo Tognazzi si innamorò e si fidanzò con la ballerina britannica di origine irlandese nel 1954. La storia tra i due durò qualche anno e terminò ufficialmente nel 1961. Con la nascita di Ricky, Ugo Tognazzi provò per la prima volta le gioie della maternità. Legato ad entrambi i genitori, Ricky ha avuto un rapporto speciale con la mamma a cui era profondamente unito.

“ Mia madre è stata la mia luce, mi ha guidato sempre. E’ la persona che mi ha curato, educato, c’è tanto di mia madre dentro di me – ha raccontato nel salotto di Storie Italiane in una puntata del 2019 – Mi ha sostenuto e ha sostenuto tanto mia figlia Sarah, che è cresciuta tantissimo da lei. Le sono infinitamente grato ”.

Ricky Tognazzi e i fratelli Gianmarco, Maria Sole e Thomas

Ricky Tognazzi non è figlio unico, ha due fratelli e una sorella nati dai successivi matrimoni del padre Ugo. Con Thomas Robsahm, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi. Tra tutte e quattro i figli di Ugo Tognazzi c’è un rapporto unico come ha spiegato Gianmarco in un’intervista rilasciata ai microfoni de La nuova Sardegna.

“Ognuno di noi ha la sua vita: Thomas in Norvegia, Ricky con Simona (Izzo, ndr), Maria Sole a Roma, io a Velletri con la mia famiglia sarda (la moglie di Gian Marco è la sassarese Valeria Pintore, ndr). Viviamo lontani, ma, grazie anche a mia madre Franca, intorno a Ugo siamo sempre molto uniti».

