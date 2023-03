Ugur Gunes, chi è Yılmaz di Terra Amara/ “Un personaggio molto profondo, in continua evoluzione”

Ugur Gunes di Terra Amara ospite a Verissimo

Ugur Gunes, il protagonista di Terra Amara, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. Sulla scia del grandissimo successo della serie turca, campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5, l’attore turco che presta il volto al personaggio di Yilmaz è pronto a raccontarsi a cuore aperto. Classe 1987, Ugur è nato ad Ankara e durante gli anni del liceo si iscrive alla Ankara Art Theatre iniziando così a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Dopo aver conseguito la laurea presso l’universitàdi Ankara nel dipartimento di recitazione della Facoltà di Lingua, Storia e Geografia, Ugur decide di trasferirsi ad Instabul dove debutta recitando nella serie Yeniden Başla.

Il successo è immediato con Ugur che diventa uno degli attori più richiesti e ricercati del Medio Oriente. La consacrazione arriva con il personaggio di Yilmaz nella soap di Canale 5 Terra amara. Intervistato da Dreamers Magazine, l’attore ha raccontato del primo incontro con il regista di Terra Amara: “mi ha raccontato la storia e mi ha fatto ascoltare le musiche. Poi ho letto la sceneggiatura, che esprime emozioni intense e vere e ti viene da pensare che una storia del genere sia accaduta davvero in un passato, ed entri in uno stato d’animo diverso. È così reale che riesci a vedere le scene nella tua testa”-

Ugur Gunes sul personaggio di Yılmaz di Terra Amara

Ugur Gunes ha rivelato di essere molto legato ed affezionato al personaggio di Yılmaz di Terra Amara: “ammiro il suo intuito eccezionale. Può prevedere qualunque cosa e non lo fa mai capire a nessuno. Quando ti rivolge una domanda, in realtà, conosce già la risposta. Quello che vuole davvero sapere è come ti senti, come stai. Questa è una delle caratteristiche che ammiro di più in lui. Yılmaz è un personaggio molto profondo, in continua evoluzione”.

Non solo, l’attore turco ha confessato di aver diverse cose in comune con il personaggio che interprete: “abbiamo la stessa consapevolezza sulle cose. Yılmaz arriva alla verità commettendo errori e io faccio lo stesso”. Durante le riprese della soap non sono mancati dei momenti di difficoltà: “le scene in prigione erano molto impressionanti. Mi sono reso conto di quanto fosse difficile essere quel personaggio in quel posto. Mi sono calato ancora di più in lui. A volte sentivo un senso di solitudine e impotenza in quelle scene”. Impossibile non parlare del personaggio di Züleyha, il grande amore nella soap: “nella vita potrei innamorarmi di una donna come lei. La mia donna ideale dovrebbe essere sicura di sé, aver raggiunto una certa maturità e sapermi incontrare in un punto in comune, anche se abbiamo caratteri opposti. L’empatia è molto importante per me”.

