Ugur Gunes: “Ho iniziato a fare l’attore per caso”/ “L’Italia? Mi affascina la cultura, il cibo e la gente”

Ugur Gunes: “All’inizio il mio obiettivo era viaggiare e guadagnare”

Ugur Gunes, che interpreta Yilmaz in Terra Amara, racconta gli esordi nel mondo cinematografico, la cui passione inizia durante la sua adolescenza: “Il mio incontro con la recitazione è stato una coincidenza. Ho iniziato a fare teatro alle superiori su consiglio di un amico. Sono andato in tournée con spettacoli per bambini nei teatri amatoriali. Allora ero molto giovane. Il mio obiettivo principale era viaggiare e guadagnare” racconta l’attore turco ai microfoni del settimanale Chi.

E ancora: “Ma poi questo lavoro si è trasformato in una grande passione, così mi sono iscritto all’Ankara Art Theatre per studiare ancora. All’inizio mi sono limitato a vedere se ci sapevo fare, e quando ho intuito che avevo la stoffa, ho deciso di dedicarmi completamente alla recitazione ho sostenuto gli esami del dipartimento di recitazione dell’università di Ankara. In seguito ho fatto delle esperienza in televisione non appena sono arrivato a Istanbul e così sono diventato un professionista. Come ho detto all’inizio è stato un caso ma poi i set e i teatri sono diventati il mio mondo“.

Ugur Gunes: “Dell’Italia mi piace la gente e il cibo”

Ugur Gunes racconta le conseguenze del successo di Terra Amara: “Sono diventato molto più amato all’estero e ho iniziato a venire in Italia di frequente. In questo modo ho avuto l’opportunità di viaggiare, vedere il vostro Paese e conoscere la cultura italiana. Ho anche alcuni amici italiani a cui sono molto legati” racconta ai microfoni di Chi.

E ancora: “Amo molto viaggiare. Cerco di visitare Paesi diversi e di conoscere nuove culture ogni volta che ho la possibilità. Posso anche dire che ho anche una passione per le auto e lo sport in generale. ” L’attore svela cosa gli piace dell’Italia: “Direi soprattutto la gente e il cibo. E poi sono affascinato da tutta la vostra cultura e le innumerevoli opere d’arte.”

