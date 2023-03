Ugur Gunes, Yilmaz di “Terra Amara”/ “Non volevo fare l’attore, fama mi imbarazza”

Ugur Gunes, attore che veste i panni di Yilmaz nella soap opera turca “Terra amara”, molto seguita in Italia”, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5. La sua intervista si è aperta con un ricordo del recente terremoto che ha devastato il suo Paese e la vicina Siria: “È stato doloroso, molto. Una situazione impossibile da descrivere, un evento devastante. Le scosse di assestamento continuano ancora, spero finiscano presto. In occasione del primo grande sisma ero a Istanbul e lì non l’abbiamo sentito, mentre la mia famiglia ad Ankara sì. Fortunatamente i miei cari stanno tutti bene, ma stiamo continuando a sentire storie di dolore e di speranza”.

Ugur Gunes ha poi aggiunto di non aspettarsi il successo di “Terra Amara” e del suo personaggio Yilmaz e di sentirsi a disagio per via della sua popolarità: “Mi imbarazza, non è facile gestirla, ma questo è un aspetto del mio lavoro. Fare questo mestiere comporta l’obbligo di interfacciarsi con il successo. Non mi sono ancora abituato, ma provo a farlo, perché è un aspetto della mia professione”.

UGUR GUNES: “DA BAMBINO NON VOLEVO RECITARE, POI…”

Da bambino Ugur Gunes non voleva recitare, come ha ammesso egli stesso a “Verissimo”: “Volevo essere un pilota. Prima di iscrivermi all’università ero indeciso, poi improvvisamente ho optato per il mestiere di attore e mi è piaciuto. I miei genitori non volevano che mi occupassi di questo, ho dovuto fare delle scelte. Adesso, però, anche loro sono orgogliosi di me. Abbiamo trascorso momenti difficili in passato, ma non ho rimpianti: ciò che sono oggi lo devo a quelle esperienze fatte nella mia infanzia. Mi hanno dato una maturità che mi tiene lontano dalla presunzione. Non ho un grande rapporto con i soldi, per me sono solo un mezzo materiale. Sono orgoglioso di chi sono”.

Infine, la rivelazione più attesa: nel cuore di Ugur Gunes non c’è nessuna donna, almeno per il momento. “Sono single ed è una situazione che va avanti da tanto tempo. Non ho una vita sentimentale”, ha concluso l’attore.











