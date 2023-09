UGUR GUNES/ “La morte di Yilmaz? È stato come perdere un pezzo di me. Sul set eravamo tutti tristi”

Ugur Gunes è uno degli ospiti della nuova puntata di Verissimo. In studio con Silvia Toffanin si parla della morte del personaggi di Yilmaz, che lui interpreta nella celebre soap ‘Terra Amara’. Un momento che è stato per lui molto difficile, anche a livello personale.

“Come mi sento? Triste, come il personaggio che è morto. – ha ammesso l’attore su Canale 5 – Rivedere le immagini è dire addio a uno dei personaggi che ho interpretato al meglio. È stato triste e lo è anche adesso. Mentre registravamo queste scene eravamo tristi sul set, erano 4 anni che lavoravamo insieme. Quando Elmas è morto è stato come perdere una parte di me, è stato uno dei personaggi più belli ed emotivi che ho interpretato.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ugur Gunes e il futuro del suo personaggio Yilmaz a Terra Amara

Ugur Gunes, l’attore che interpreta il personaggio di Yilmaz nella soap “Terra Amara”, torna nuovamente negli studi di Verissimo per raccontare i suoi progetti futuri. A distanza di pochi mesi dalla prima intervista, l’attore turco è pronto a raccontare cosa farà dopo la morte del suo personaggio Yilmaz: “morirà. Voglio molto bene al mio personaggio, non avrei potuto interpretarlo così se non gli avessi voluto così bene. Yilmaz ha un ruolo molto importante nella mia vita, ho lavorato duramente per lui ma ogni storia ha una fine. La storia di Terra Amara prevedeva questo e voglio ringraziare tutti gli spettatori che mi hanno seguito perché Yilmaz è vissuto grazie a voi, ma è il momento di dirgli addio”.

Un addio no facile per l’attore che, proprio grazie a questo personaggio, ha riscosso un grandissimo successo non solo in Turchia, ma anche in Italia. “Non mi aspettavo questo successo in Italia. Quando la serie ha suscitato grande interesse è un risultato bellissimo ma quando ho accettato il ruolo non pensavo mai a tutto questo successo. L’Italia ci ama più di tutti gli altri paesi. È la prima volta che vengo in Italia e la trovo bellissima, per me è stato molto emozionante, amo gli italiani. Turchi e italiani si assomigliano molto” – ha detto l’attore.

Ugur Gunes e il successo di Terra Amara: “Mi imbarazza la popolarità”

La grande fama e popolarità riscossa con il personaggio di Yilmaz della soap di Terra Amara ha stravolto la vita dell’attore turco Ugur Gunes. Proprio Gunes, negli studi di Verissimo, ha confessato a Silvia Toffanin: “la popolarità i imbarazza la popolarità, non è facile gestire per me la popolarità ma questo è un aspetto del mio lavoro, sono un attore e devo saper gestire il successo. Lo faccio perché è un aspetto della mia professione, lo devo fare anche se a volte sembra non mi piaccia”.

Non solo, parlando della sua infanzia ha rivelato che il suo sogno da bambino non era fare l’attore: “da bambino volevo diventare un pilota e prima di iscrivermi all’università ero un po’ indeciso. Poi all’improvviso ho deciso di fare l’attore e mi è piaciuto. Ero molto vivace da bambino, ho tante cicatrici infatti. Crescendo mi sono calmato e ora sono una persona molto tranquilla. Mia madre e mio padre hanno sempre voluto che fossi libero di fare le mie scelte. Quando ho scelto di diventare attore erano contrari ma io mi sono impegnato molto e ora anche sono orgogliosi di me”.

