Uk, 30 milioni di vaccini disponibili a settembre?/ “I primi test sono positivi”

Vaccino per Coronavirus disponibile per 30 milioni di britannici entro settembre? E’ una possibilità concreta, sempre se i test daranno risultati positivi. Lo ha annunciato il Segretario Commerciale Alok Sharma, proprio in concomitanza con il dato dei decessi per Covid-19 più basso (170 morti) da quando è iniziato il lockdown. Sharma è intervenuto alla conferenza di Downing Street la scorsa domenica, e ha rivelato come si stiano facendo ottimi progressi nella ricerca di un vaccino efficace contro il virus; lo studio è portato avanti dall’Università di Oxford. Attenzione però: il Governo ha stanziato 250 milioni di sterline nella ricerca di un vaccino, ma Sharma ha comunque preallertato la popolazione aggiungendo che al momento la certezza di trovarne uno non c’è. “Abbiamo bisogno di scoprire un vaccino efficace se vogliano definitivamente debellare questa malattia” ha detto.

Alok Sharma, intervenendo nella conferenza, ha parlato espressamente degli sforzi che il team sta portando avanti; ha ricordato come risalga al mese scorso l’annuncio di una task force che coordinasse gli sforzi di governo, università e industria “nella missione critica di trovare un vaccino”. Il segretario si è detto orgoglioso della rapidità con la quale scienziati e ricercatori siano riusciti a unire i loro sforzi, dunque da questo punto di vista la ricerca sta procedendo in maniera positiva. Sharma ha aggiornato sullo stato dei lavori: i partecipanti alla fase uno, nella sperimentazione del team di Oxford, hanno già ricevuto il vaccino all’inizio della settimana scorsa e dunque nei tempi che erano stati prospettati. “La velocità con la quale l’Università di Oxford ha designato e organizzato i test è sinceramente senza precedenti”.

UK, VACCINO DISPONIBILE ENTRO SETTEMBRE?

Il Segretario ha annunciato lo stanziamento di altre 84 milioni di sterline per accelerare i lavori: il piano è quello di iniziare da subito a vaccinare la popolazione del Regno Unito qualora i risultati della ricerca di Oxford siano positivi. Le dosi, 30 milioni come abbiamo già detto, saranno poi realizzate da AstraZeneca che ha trovato un accordo con Oxford dietro il supporto del Governo; a settembre ci saranno i primi vaccini disponibili, ma il piano prevede che ne siano forniti fino a 100 milioni. Naturalmente, dalla Gran Bretagna si arriverà eventualmente a distribuire il vaccino negli altri Paesi del mondo “al minor costo possibile”; da qui si arriverà a costruire un centro espressamente designato per questo, nel 2021 e con un anno di anticipo rispetto ai piani. Per questo saranno stanziati altri 93 milioni di sterline.

Nel giro di sei mesi, l’obiettivo è quello che il centro sia in grado di vaccinare l’intera popolazione del Regno Unito; tuttavia, come dicevamo in precedenza, al momento non esiste garanzia circa la scoperta di un vaccino che funzioni contro il Coronavirus; per questo motivo, Sharma ha aggiunto di come sia necessario guardare ad altri trattamenti medici per le persone che si ammalano e, magari e probabilmente in futuro, continueranno ad ammalarsi di Coronavirus. Ha detto che in questo momento sei farmaci sono entrati nella fase di test clinico iniziale: fase che ovviamente sarà ampliata e portata avanti qualora anche questi dovessero dare risultati positivi.



