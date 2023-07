Uk, bambini a lezioni di balestra nella scuola per cospirazionisti/ “Nostri insegnanti sono sani”

Imparare il tiro con l’arco e a usare la spada, ma anche lezioni di boxe. Sono alcune delle “materie” insegnate nel Regno Unito da ex membri dell’estrema destra alle “scuole per cospirazionisti“. Ad accendere i riflettori è il Times, che cita i dirigenti della Hope Sussex, una presunta scuola illegale attualmente sotto inchiesta, che incoraggia i genitori a togliere i figli dalle scuole pubbliche tradizionali e a mandarli da loro le le lezioni, riferendo però ai consigli che i bambini vengono educati a casa. C’è un programma completo, anche se impregnato di cospirazione, come lezioni di storia che prevedono l’insegnamento che il governo americano sapeva in anticipo degli attacchi terroristici dell’11 settembre.

Ci sono foto, diffuse dalle scuole stesse, che mostrano i bambini impegnati nelle lezioni di boxe e nel tiro con l’arco. Inoltre, le immagini mostrano gli alunni mentre imparano a sparare con balestre e archi lunghi verso un bersaglio. Altre mostrano i bambini che imparano a usare una spada colpendo un cuscino. Uno degli istruttori è William Coleshill, ex consigliere conservatore diventato un fanatico no vax che gestisce un gruppo chiamato Resistance GB.

HOPE SUSSEX “TUTOR SANI E CRITICI”

Hope Sussex ha negato di aver mai avuto legami con un gruppo estremista. D’altro canto, ci sono foto che mostrano Matthew Single, ex membro del British National Party (BNP), che con la moglie ha fondato la presunta scuola illegale, mentre insegna ai bambini come costruire una fionda usando rami e una sega a mano, abilità che, osserva, potrebbero «un giorno rivelarsi incredibilmente utili». Tra i primi sostenitori della scuola c’è Alpha Team Assemble, un gruppo militante no vax che organizzava sessioni di addestramento al combattimento in preparazione di una «guerra globale contro i governi».

Ma Hope Sussex nega di essere una scuola, affermando di essere invece «un centro comunitario che affitta le sue strutture per consentire alle famiglie che studiano a casa di integrare l’istruzione dei loro figli con tutor sani e critici». Il sito, comunque, è diventato un centro di cospirazione. Nel weekend, l’Hope Sussex ospiterà un festival musicale con relatori e partecipanti tra cui alcuni dei principali cospirazionisti del Paese, come David Icke, un negazionista dell’Olocausto che crede che il mondo sia controllato dai rettili, e Rachel Elnaugh, ex star di Dragons’ Den che sostiene che il Covid sia un’arma biologica scatenata da una “cabala oscura” in Svizzera.











