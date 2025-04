L’incredibile vicenda di un bambino britannico, ancora nel fiore dell’innocenza e ben lontano dall’avere una consapevolezza strutturata e ben definita del mondo, solleva interrogativi piuttosto allarmanti sulla direzione che sta prendendo la nostra società: espulso dall’asilo nido con l’accusa di transfobia o omofobia, così come riportato dal The Telegraph, il bimbo si ritrova al centro di un dibattito che ha perso ogni contatto con la realtà, con le istituzioni scolastiche – le quali dovrebbero rappresentare un ambiente sicuro e protettivo per i più piccoli – che sembrano, invece, divenire il teatro di un dogmatismo ideologico in nome dell’inclusività a tutti i costi, che spesso finisce per trasformarsi in repressione.

Le dichiarazioni ufficiali, prudenti e avvolte in un nebuloso linguaggio burocratico, non svelano i dettagli del caso, ma il solo fatto che un bambino così piccolo possa essere considerato colpevole di un presunto crimine di pensiero lascia sgomenti, e la riflessione che ne scaturisce risulta profonda e angosciante: fino a che punto un sistema educativo può spingersi nella volontà di imporre un’ideologia, e cosa significa quando l’innocenza dell’infanzia diventa terreno di scontro per battaglie politiche adulte?

La censura, che un tempo si temeva potesse limitare esclusivamente la libertà di espressione dei grandi, ora sembra essersi abbattuta persino sulle menti in formazione e ancora da plasmare, su bambini che non possono nemmeno comprendere il concetto stesso di discriminazione. E proprio questo è necessario domandarsi: ma come può un bambino di soli tre anni avere già interiorizzato odio o pregiudizi tali da meritare un’espulsione? E se invece il problema non fosse il bambino, ma il sistema che ha perso ogni senso della misura?

Un bambino di tre anni come minaccia ideologica: il pericoloso cortocircuito educativo

La notizia di questa espulsione, che sembrerebbe frutto di un’interpretazione eccessivamente rigida delle politiche scolastiche, si inserisce in un contesto più ampio, in cui il concetto di tolleranza sta assumendo contorni sempre più paradossali: nel Regno Unito, le statistiche rivelano che, nel solo anno scolastico 2022-2023, ben 94 studenti delle scuole primarie statali sono stati sospesi o espulsi per presunti atteggiamenti transfobici o omofobi, inclusi bambini di appena cinque o sei anni.

Si sta quindi costruendo un sistema educativo che non educa, ma punisce; che non forma, ma reprime; che non protegge, ma perseguita. Figure autorevoli come Helen Joyce, direttrice di Sex Matters, hanno espresso indignazione, denunciando il pericolo di una cultura che applica senza discernimento teorie ideologiche adulte su individui ancora privi di una piena coscienza del proprio pensiero. E persino la madre di Harry Potter, J.K. Rowling – da tempo voce critica nei confronti di certi estremismi dell’attivismo di genere – ha definito l’accaduto come una vera e propria “follia totalitaria”.

Il punto cruciale della questione non è tanto la necessità di insegnare il rispetto e la convivenza, quanto il modo in cui questi principi vengono imposti, con strumenti repressivi che rischiano di soffocare il pensiero critico piuttosto che stimolarlo. E in tal senso la scuola, da sempre luogo deputato alla crescita culturale e sociale, dovrebbe insegnare ai bambini a comprendere le diversità con naturalezza, non attraverso la paura della sanzione o della punizione.

Sebbene tutti gli sforzi siano concentrati nel tentativo di costruire una società inclusiva, aperta, plurale, si sta invece finendo per creare un ambiente in cui il dissenso – o semplicemente, in questo caso, l’innocenza dell’età – viene criminalizzato: il caso del piccolo britannico espulso per “transfobia” non è solo un episodio surreale, ma il sintomo di una deriva che minaccia i principi stessi su cui si fonda la libertà di pensiero.