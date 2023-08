UK, boom di farmaci per dimagrire contraffatti/ Allarme per l’aumento di vendite online

Versioni false di farmaci “dimagranti” vengono vendute a consumatori disperati perché c’è una carenza mondiale. Ma ai clienti che credevano di acquistare l’Ozempic, in realtà è stata venduta insulina e altre sostanze non identificate. Come riportato dal Times, l’assunzione di certi prodotti può provocare alcuni effetti collaterali come gravi palpitazioni e problemi allo stomaco.

L’Ozempic è stato approvato in Gran Bretagna solo per il trattamento del diabete, ma le celebrità lo hanno lodato come farmaco per sopprimere l’appetito. E per questo motivo la domanda per quel farmaco e per i suoi simili è aumentata esponenzialmente negli ultimi mesi. A luglio l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari ha inviato un avviso al NHS e alle cliniche private nel Regno Unito in merito a una carenza di agonisti del recettore GLP-1 – farmaci, incluso Ozempic, che imitano gli effetti sul cervello di un neurotrasmettitore o ormone.

L’allarme in UK

Il professor Jonathan Pinkney, che guida Progroup, un servizio di perdita di peso del NHS a Plymouth, ha dichiarato: “L’indicazione che ci viene data è di non avviare nessuno con il diabete su questo tipo di farmaco perché non c’è alcuna garanzia che il trattamento possa essere continuato”. La carenza ha lasciato le persone nel mezzo del trattamento senza accesso al farmaco, portandole a cercare alternative online. Diverse le testimonianze. Francesca ha iniziato a prendere Ozempic nel 2018. Ad aprile la popolarità del farmaco le aveva reso impossibile trovare un venditore affidabile e poiché non era diabetica non si era qualificata tramite il suo medico di famiglia. Si è rivolta a qualcuno che le ha venduto quella che pensava fosse la versione peptidica grezza del farmaco, un sostituto ormonale dell’insulina. “Ero piuttosto disperata”. Dopo aver preso il farmaco acquistato online per diversi mesi, ha detto: “Se mangio più di un piccolo pasto al giorno ho terribili problemi gastrointestinali, non riesco a dormire a causa dei crampi allo stomaco e. . . il mio stomaco è costantemente gonfio e pieno di aria”. Novo Nordisk, il produttore danese di Ozempic, ha affermato che il suo team di monitoraggio e rimozione delle contraffazioni ha notevolmente aumentato i suoi sforzi di monitoraggio, indagine e rimozione.

