Uk, boom di truffe via Sms/ Governo “Intelligenza artificiale rintraccerà criminali”

In Gran Bretagna è emergenza truffe via Sms, sono state talmente tante le vittime nell’ultimo anno, circa un cittadino su 15, che il governo ha pensato di correre ai ripari con un piano straordinario. L’annuncio è stato fatto sulle pagine del quotidiano Daily Telegraph direttamente dal segretario degli affari interni Suella Braverman. La soluzione prevede la messa in campo di diversi strumenti tecnologici e risorse umane. Un potenziamento dell’Intelligence e dei servizi che lavoreranno in squadre regionali create appositamente per prevenire le frodi informatiche, avvalendosi della collaborazione dell‘intelligenza artificiale che lavorerà per rintracciare i numeri sospetti e bloccarli prima ancora che tentino di inviare messaggi ai cittadini.

Ucraina, sviluppato missile con kit "fai da te"/ Trembita: "Coprirà fino a 140 Km"

Spesso infatti il problema è che una volta fatta la denuncia da parte delle vittime, le forze dell’ordine non possono prosegure le indagini e fare giustizia perchè i numeri di telefono, mascherati, risultano intestati a compagnie con sedi all’estero. Ora invece, come dichiarato da Suella Braverman, “Il governo ha approvato un nuovo provvedimento a tutela dei cittadini, che permetterà di rintracciare i truffatori, bloccare i numeri e oscurare eventualmente i siti web dai quali partono le frodi“. Tutto ciò sarà rafforzato anche da pene più severe previste per chi commette reati informatici, o cerca di raggirare le persone tramite messaggi che propongono finti affari o vincite inesistenti.

Long Covid, esercizi di respirazione come cura/ "Pazienti seguiti da cantanti opera"

Uk, troppe truffe via Sms, arriva il “piano straordinario di prevenzione”

In base al nuovo piano di prevenzione truffe via Sms, illustrato da Suella Braverman a tutela dei cittadini britannici interverranno squadre speciali di intelligence che scoveranno le società che inviano messaggi massivi e telefonate commerciali con offerte che nascondono pericolose frodi. Il segretario di stato britannico ha inoltre dichiarato che “Occorre bloccare le truffe sul nascere, ma eventuali criminali saranno puniti duramente, è ora di fare giustizia“.

E questo soprattutto dopo i dati allarmanti che mostrano come in Gran Bretagna sono state numerosissime le vittime di phishing o trappole informatiche che sono partite da brevi messaggi di testo. Le frodi informatiche hanno rappresentato il 41% di tutti i crimini. La Braverman ha ribadito sulle pagine del Daily Telegraph l’importanza di fare attenzione “Mentre leggete questo articolo un truffatore potrebbe stare tramando per rubarvi dei soldi, potreste essere voi le vittime o i vostri parenti anziani che rischiano di perdere in un attimo tutti i risparmi“.

Cina, giovani riscoprono la spiritualità/ 50% delle visite ai templi sono millennials

© RIPRODUZIONE RISERVATA