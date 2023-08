UK, bufera sul ministro Anne-Marie Trevelyan/ “Incontro con un controverso funzionario cinese”

Tensione in Gran Bretagna sul dossier Cina. Il ministro degli Esteri James Cleverly è stato accusato di essere troppo indulgente con la Cina dopo che un alto ministro britannico ha incontrato un noto funzionario di Pechino a cui è stato vietato di incontrare politici tedeschi. La collega Anne-Marie Trevelyan ha infatti avuto colloqui con Liu Jianchao, accusato di aver supervisionato il “ritorno forzato” in Cina di dissidenti che vivono in UK a giugno.

UK, prigione galleggiante "è una potenziale trappola mortale"/ La denuncia della FBU

La scorsa settimana il controspionaggio tedesco ha avvertito i politici di non incontrare il dipartimento di collegamento internazionale della Cina, guidato da Liu, poiché l’organizzazione “agisce come un’agenzia di intelligence”. Ma fonti del ministero degli Esteri hanno suggerito che il ministro indo-pacifico, la Trevelyan, si sia “impegnata in modo deciso con” Pechino durante l’incontro al Forum della leadership senior del Centro Gran Bretagna-Cina, un approccio che Trevelyan ha difeso con intelligenza.

Avocado "Luna": gli scienziati sviluppano una nuova variante/ Né troppo acerbo né troppo maturo

Bufera in UK

L’ex leader Tory Sir Iain Duncan Smith non ha utilizzato troppi giri di parole: “Questo genere di cose ci fa sembrare ridicoli – sembra che abbiamo una politica della porta aperta nei confronti della Cina per paura di offenderli. Questo tipo di persone non sono ammesse in Germania, ad esempio: perché le accogliamo? Stiamo rapidamente diventando il barboncino cinese”. Mark Sabah, del Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, ha dichiarato: “Mr Cleverly desidera disperatamente sembrare uno statista. Invece di cogliere l’opportunità per rimodellare il rapporto della Gran Bretagna con Pechino e proteggere la nostra sicurezza nazionale, sta replicando l’approccio che avevamo con la Russia che ha portato a così tanti problemi”. La scorsa settimana l’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione ha emesso un avviso di sicurezza per i politici tedeschi, mettendoli in guardia contro ogni contatto con il Dipartimento di collegamento internazionale del Partito comunista cinese. Laura Harth, dell’Alleanza interparlamentare sulla Cina, ha dichiarato: “Questa agenzia è un servizio di intelligence che agisce per conto di un regime contraddittorio che cerca da un lato di influenzare le narrazioni e le politiche all’estero in linea con i suoi obiettivi, e dall’altro cerca di reprimere il dissenso e le voci critiche”. In un dibattito sulla questione il mese scorso, Trevelyan ha dichiarato: “Riteniamo importante impegnarci con le nostre controparti cinesi, ove appropriato, per proteggere gli interessi del Regno Unito e costruire relazioni”.

LEGGI ANCHE:

Ovociti congelati, boom in Francia tra donne single/ Gli esperti: "La tecnica non sempre funziona"

© RIPRODUZIONE RISERVATA