Uk, caccia Raf intercettano 4 aerei militari russi/ “Crisi Ucraina, tensione alta”

Situazione incandescente tra Russia e Ucraina, la testimonianza arriva dall’Uk. Come reso noto dalla Bbc, alcuni caccia Typhoon della Raf, la Royal Air Force, si sono alzati in volo per intercettare quattro velivoli militari russi che volavano a nord della Scozia. In base alle prime ricostruzioni, si è trattato di una missione di tipo “Quick Reaction Alert”.

«Non verranno forniti dettagli sull’operazione fino a quando non verrà completata» ha reso noto un portavoce della Raf ai microfoni della stampa britannica. Scattato l’allarme in Uk, dunque, ma ci sono diverse conferme sul legame con la Russia: Jonathan Beale, Defence correspondent della Bbc, ha sottolineato che si tratta di bombardieri russi Tupolev Tu-95, chiamati ‘Bear’ dalla Nato, che non sono mai entrati nello spazio aereo del Regno Unito. Un’operazione di routine, secondo gli esperti, ma che sprigiona tensione a causa dei rapporti tra l’Alleanza atlantica e la Russia per la situazione in Ucraina.

Uk, caccia Raf intercettano 4 aerei militari russi

L’episodio in Uk si è verificato all’indomani della visita a Kiev del primo ministro Boris Johnson e non è tutto. L’agenzia Nova fa sapere che la ministra degli esteri del Regno Unito, Liz Truss, ha avuto un contatto telefonico con l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, in merito al sostegno del Regno Unito a Kiev di fronte alla minaccia di un’invasione da parte della Russia. La ministra Uk ha ribadito che prossimamente farà visita a Mosca ma c’è una posizione netta: «Gli alleati europei e della Nato devono presentare un fronte robusto e unito alla Russia». La Gran Bretagna è alle prese con un lavoro diplomatico e di deterrenza, ha rimarcato la Truss, senza dimenticare l’aiuto per guidare «gli sforzi di coordinamento con gli alleati per mantenere la Russia su un binario diplomatico, mentre fornisce sostegno economico e nella difesa all’Ucraina».

