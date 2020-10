UK, conferenza stampa Boris Johnson/ Ultime notizie: annuncia nuovo lockdown?

L’emergenza coronavirus sta colpendo duramente la Gran Bretagna e sono attese novità nel giro delle prossime ore: oggi, sabato 31 ottobre, è in programma la conferenza stampa di Boris Johnson. La speranza, riporta la Bbc, è che con misure più rigorose in questo momento siano possibili delle riaperture in vista del Natale. Ieri l’UK ha registrato oltre 24 mila contagiati e 274 morti, ma preoccupano soprattutto i ricoverati: 10.708 pazienti negli ospedali britannici, tra cui 975 che necessitano di ventilazione assistita. C’è grande preoccupazione tra gli esperti: uno studio rivela infatti che il conto dei decessi potrebbe aumentare esponenzialmente anche rispetto alla prima ondata. Secondo uno studio citato dalla Bbc un modello rivela che potrebbero esserci fino a 4 mila vittime al giorno, mentre un’altra ricerca parla di 2 mila morti di Covid-19 ogni 24 ore. In conferenza stampa, al fianco di Boris Johnson, ci saranno anche il medico Chris Whitty e il consigliere scientifico Patrick Vallance.

CONFERENZA STAMPA BORIS JOHNSON: UK VERSO IL LOCKDOWN?

In attesa della conferenza stampa di Boris Johnson, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulle nuove misure restrittive. La Bbc spiega che scuole, college e università dovrebbero restare aperti, così come le attività essenziali. Ricordiamo che in UK il Galles è stato predisposto un coprifuoco fino al 9 novembre, mentre in Scozia entrerà in vigore – sebbene se più livelli – a partire dalle ore 6.00 di lunedì 2 novembre 2020. In Irlanda del Nord sono chiusi pub e ristoranti dal 16 ottobre, consentite solo le attività di asporto e consegne. Misure restrittive necessarie, considerando anche quanto sta accadendo negli altri principali Paesi europei, basti pensare a Belgio, Francia e Germania. Senza un lockdown, spiega la stampa britannica, si avrebbe un picco di ricoverati a metà dicembre, con morti in aumento fino alla fine di dicembre, con la riduzione attesa a partire da gennaio.



