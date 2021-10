UK, deputato David Amess ucciso a coltellate in chiesa/ È terrorismo?

Dramma in Regno Unito: il deputato conservatore David Amess è stato ucciso a coltellate. L’assalto è avvenuto all’interno di una chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea, nella quale il parlamentare britannica stava incontrando gli elettori della sua circoscrizione elettorale. Il 69enne è deceduto nonostante il repentino intervento delle forze sanitarie.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky News, l’aggressore è entrato nell’ufficio di David Amess e lo ha colpito con diverse coltellate. Il killer è stato subito individuato e fermato dalle forze dell’ordine, al momento non è stata resa nota la sua identità. Ignoto anche il movente dell’agguato: non è stata esclusa nessuna pista, compresa quella del terrorismo.

La polizia ha confermato in una nota di aver arrestato e portato in caserma il killer di David Amess: l’arma del delitto è stata rinvenuta e non sono in corso ricerche per eventuali complici. La vittima, deputato dal 1983, lascia una moglie e cinque figli. La sua carriera politica lo ha visto tra le fila dei Tory ed ha portato avanti battaglie importanti contro l’aborto e per il benessere degli animali.

Ricordiamo che nel 2016 fu uccisa in un attacco analogo Jo Cox, deputata laburista. La Jo Cox Foundation, istituita in sua memoria, ha espresso vicinanza alla famiglia di David Amess: «Siamo inorriditi dalla notizia dell’attacco». Tanti i messaggi di cordoglio per il tragico omicidio, queste le parole del premier gallese Mark Drakeford: «Sono profondamente addolorato nell’apprendere della morte di Sir David Amess. Un atto davvero spregevole e orribile. I miei pensieri sono con i suoi amici, la famiglia e il personale elettorale».

