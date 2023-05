UK, espulsi 200 detenuti albanesi/ Sconteranno la pena in patria

Fino a 200 dei criminali albanesi più pericolosi che sono detenuti nelle carceri del Regno Unito saranno espulsi e riportati in patria per scontare il resto delle loro pene. Questo quanto previsto nell’ambito di un accordo multimilionario. Come riportato dal Telegraph, i primi diciassette galeotti che saranno trasferiti in Albania sono diciassette ergastolani, tra cui l’assassino dell’insegnante Sabina Nessa.

Fanno parte dell’elenco di 200 criminali sia assassini, che gangster e signori della guerra della droga. Come anticipato, tra i detenuti trasferiti c’è anche il killer della docente Sabina Nessa, Koci Selamaj: l’uomo è stato condannato all’ergastolo con pena minima di 36 anni per aver picchiato e strangolato la donna nel sud-est di Londra. Per il momento ha scontato solo due anni, dovrà dunque scontare almeno altri 34 anni in un carcere albanese.

L’accordo sui detenuti tra UK e Albania

La notizia arriva dopo mesi di negoziati tra i funzionari del ministero della Giustizia (MoJ) dei due Paesi, dopo che il primo ministro britannico Rishi Sunak ha discusso per la prima volta il piano con il primo ministro albanese Edi Rama nei colloqui a Downing Street dello scorso marzo. Come evidenziato dal giornale, l’Albania ha spinto il Regno Unito a finanziare la loro incarcerazione per le loro pene detentive complete e la Gran Bretagna ha chiesto assicurazioni che le carceri del paese fossero all’altezza degli standard per evitare qualsiasi rivendicazione dei diritti umani e che avessero abbastanza posti nelle loro prigioni per trattenerli. Gli albanesi rappresentano il maggior numero di detenuti stranieri nelle carceri di Inghilterra e Galles per un totale di 1.336 reclusi. L’accordo prevede che solo i detenuti reclusi per più di quattro anni possano beneficiare del programma di trasferimento carcerario. I funzionari britannici ritengono che il nuovo accordo farà risparmiare denaro al Regno Unito poiché i costi di detenzione in Albania sono inferiore di quelli nel Regno Unito. Il costo per tenere in galera Selamaj per altri 34 anni sarebbe di 57.000 sterline all’anno in un carcere di massima sicurezza del Regno Unito, per un totale di 1,9 milioni di sterline. In Albania, invece, le cifre si aggirano attorno alle 10.000 sterline annue.

