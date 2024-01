Uk, migranti illegali deportati in Ruanda: legge approvata/ Sunak ricompatta i Tory e vince alla Camera

PARLAMENTO UK APPROVA LA CONTROVERSA LEGGE SUI MIGRANTI DEPORTATI IN RUANDA

Sunak si salva in extremis, ricompatta i Tory e riesce a far approvare la “Safety of Rwanda Bill” alla Camera dei Comuni: la controversa norma Uk che impone la deportazione dei migranti illegali in Ruanda, dopo mesi di polemiche e dopo un primo stop della Corte Suprema, è ora ufficialmente legge. Il Parlamento di Westminster con la Camera dei Comuni in tarda serata del 17 gennaio ha approvato la legge sulla deportazione dei migranti illegali nel Paese africano, senza possibilità di ritorno: la Safety of Rwanda Bill passa con 320 voti a favore e 276 contrari, decisivo la ‘quasi’ compattezza dei Tory nonostante le forti divisioni interne che avevano preceduto il voto anti-migranti.

Migranti, patto Meloni-Sunak-Rama/ Italia con Uk e Albania: “fermiamo trafficanti di uomini”

Contro il Governo Sunak hanno votato alla fine “solo” 11 deputati tra cui l’ex Ministra degli Interni Suella Braverman e l’ex sottosegretario all’Immigrazione Robert Jenrick, pur favorevoli all’obiettivo della legge: a pochi mesi dalle Elezioni Politiche in Inghilterra (Sunak ha parlato dell’autunno come scadenza più probabile), il Governo in calo di popolarità è stato “salvato” dalla maggioranza in Parlamento, probabilmente considerando che un affossamento oggi sulla legge-bandiera dei migranti avrebbe portato dimissioni di Downing Street ed immediate Elezioni anticipate con forte vantaggio per il Partito Laburista in ascesa oggi nei sondaggi.

Johnson valutò assalto militare per vaccini Covid "rubati" da Ue/ "Liti furiose con Macron e von der Leyen"

GLI SCENARI IN UK DOPO L’APPROVAZIONE DELLA DURA LEGGE ANTI-MIGRANTI ILLEGALI

Il piano “Ruanda bis”, come è stato ribattezzato dopo la prima bocciatura mesi fa alla legge sulla deportazione dei migranti illegali, entrerà ora in funzione e rappresenta il “manifesto” della politica fortemente anti-migratoria del Governo Tory di Rishi Sunak (e prima dell’ex Premier Boris Johnson). Domata la “rivolta” dei 60 deputati ribelli, Sunak viene comunque invitato a modificare appieno il disegno di legge per renderlo efficace: la stessa Braveman, che non ha votato ieri alla Camera, «Questa è l’ultima chance per far funzionare il disegno di legge».

Lavrov choc: "Vicini all'accordo per fermare la guerra Russia-Ucraina"/ "Johnson bloccò tutto"

Resta da capire ora l’attuazione pratica dei trasferimenti che saranno inviati nei prossimi mesi con partenze di aerei carichi di migranti illegali giunti sulle coste del Regno Unito: dal Forum di Davos, il Presidente del Ruanda Paul Kagame ha offerto piena disponibilità a restituire i soldi pagati da Londra qualora il piano non dovesse concretizzarsi. Dal Labour, il leader Keir Starmer ha definito una «farsa» la legge approvata dal Governo, puntando il dito contro l’incapacità dell’esecutivo di Sunak nel controllare i richiedenti asilo ancora presenti nel territorio inglese: il capo dei laburisti si riferisce ai circa 4250 migranti irregolari al momento scomparsi in territorio Uk, di fatto «l’85% di quelli destinati a essere portati in Africa».











© RIPRODUZIONE RISERVATA