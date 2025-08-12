L'India finisce nell'elenco delle nazioni i cui cittadini, se condannati nel Regno Unito, potranno essere subito espulsi: ecco cosa succede

Il Regno Unito ha inserito l’India in una sorta di black list, precisamente un elenco di 15 Paesi, che va ad aggiungersi a quello precedente di 8. Perchè gli indiani sono finisti su questa lista nera? Come precisa il Times of India, quei cittadini in Gran Bretagna originari dell’India (o degli altri 14 Paesi), che saranno condannati per reati nel Regno Unito, verranno espulsi in tempo zero, senza possibilità quindi di ritardare la “cacciata” presentando ricorso.

Di fatto la nuova legge comporterà una espulsione immediata dopo di che l’eventuale cittadino indiano potrà fare ricorso attraverso il proprio Paese, ed è per questo che l’iniziativa si chiama “espulsione ora, ricorso dopo”.

Viene inoltre specificato che tutti quei condannati come terroristi, ma anche assassini e in generale coloro che stanno scontando l’ergastolo oltre Manica, continueranno a dover scontare la propria pena Oltre Manica, dopo di che potranno essere eventualmente espulsi. Fino all’introduzione di questa nuova black list, i trasgressori che provenivano dai Paesi sulla lista potevano rimanere nel Regno Unito per anni prima di poter presentare ricorso contro l’espulsione.

Fino ad ora in Uk si potevano espellere senza alcun appello i criminali stranieri provenienti da Finlandia, Nigeria, Estonia, Albania, Belize, Mauritius, Tanzania e Kosovo, e a questo mini elenco si sono aggiunti quelli di Angola, Australia, Botswana, Brunei, Bulgaria, Canada, Guyana, India, Indonesia, Kenya, Lettonia, Libano, Malesia, Uganda e Zambia, una lista che potrebbe aumentare ulteriormente visto che il governo britannico sarebbe in contatto con altri Paesi in merito appunto all’espulsione immediata.

Secondo i dati aggiornati al 30 giugno 2015, in Gran Bretagna sono detenuti 320 cittadini indiani, di cui 10 donne e il resto uomini, e la maggior parte dei detenuti stranieri può essere espulsa generalmente nel Regno Unito dopo aver scontato il 30% della pena.

UK, CONDANNATI ORIGINARI DELL’INDIA ESPULSI: COSA SUCCEDE

Da ora in avanti gli indiani che verranno condannati potranno essere espulsi subito dopo il processo, e una volta che avranno lasciato il Regno Unito non potrà più rimettervi piede: toccherà allo stato indiano, quando li avrà riaccolti, decidere se mandarli in galera o rimetterli in libertà.

“Il nostro messaggio è chiaro: se abusate della nostra ospitalità e infrangete le nostre leggi, vi manderemo via”, le parole del ministro della giustizia Shabana Mahmood, annunciando la nuova legge.

Nei soli primi tre mesi del 2025 ben 1.903 persone sono state espulse dalla Gran Bretagna e rimandate in India, mentre se si prende in considerazione l’intero 2024 il dato sale a 6.069. Fra queste figurano anche i richiedenti asilo che hanno visto respingere la loro richiesta.

“Stiamo guidando gli sforzi diplomatici per aumentare il numero di Paesi in cui i criminali stranieri possono essere rimpatriati rapidamente e, se vogliono presentare ricorso, possono farlo in sicurezza dal loro Paese d’origine”, ha spiegato il ministro degli Esteri britannico David Lammy a proposito della politica “espulsione ora, ricorso dopo”.

UK, CONDANNATI ORIGINARI DELL’INDIA ESPULSI: IL COMMENTO DELLA MINISTRA COOPER

La decisione del governo britannico è stata presa principalmente per cercare di superare il problema del sovraffollamento delle carceri, che attanaglia anche altri Paesi, Italia compresa. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre, quando scatterà quindi le nuove espulsioni: quanti degli attuali 320 detenuti indiani resteranno in Gran Bretagna?

Il ministro degli Interni Yvette Cooper ha spiegato che l’aumento dell’elenco di Paesi nel programma di espulsione, permetteerà di impedire ai criminali stranieri di “sfruttare il nostro sistema di immigrazione” e di “accelerare” le loro uscita dal Paese.

Fin ad ora i detenuti stranieri possono restare per mesi se non anno in Uk, prima di essere espulsi: “Questo deve finire – ha aggiunto la titolare dell’interno – non si può permettere a chi commette crimini nel nostro Paese di manipolare il sistema, ed è per questo che stiamo ripristinando il controllo e inviando un messaggio chiaro: le nostre leggi devono essere rispettate e saranno applicate”.