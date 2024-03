Uk, povertà assoluta cresciuta del 30% per i costi dell’energia/ Fra bimbi e giovani adulti +300mila poveri

Nel Regno Unito, in Uk, si è verificato il più forte aumento della povertà assoluta negli ultimi 30 anni. Questo quanto riferisce la BBC, facendo riferimento alla crisi causata dai prezzi dell’energia. Il forte aumento dei prezzi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ha fatto si che centinaia di migliaia di persone cadessero nella povertà più assoluta. In totale si tratta di ben 12 milioni di persone nel biennio 2022-2023, in aumento di 600mila su base annua. Alla luce di questi dati ad oggi il tasso di povertà assoluta nel Regno Unito è del 18 per cento, in aumento di 0,78 punti percentuali.

Secondo quanto sostenuto dal primo ministro, nel descrivere la situazione, ancora più famiglie sarebbero potute cadere nella povertà più assoluta se non ci fosse stato il sostegno dello stesso esecutivo e a riguardo Mel Stride, ministro del lavoro e delle pensioni, ha ricordato il “più grande pacchetto governativo sul costo della vita in Europa, del valore medio di 3.800 sterline per famiglia”. Senza questo aiuto, l’aumento della povertà sarebbe stato tre volte superiore rispetto ai dati ufficiali. “Ha impedito a 1,3 milioni di persone di cadere in povertà nel 2022-23”, ha aggiunto Stride, sottolineando anche l’aumento dei livelli delle pensioni e dei benefici, che andrà ad aggiungersi all’aumento del 10 per cento già stabilito in precedenza.

UK, POVERTÀ ASSOLUTA CRESCIUTA DEL 30%: BENE I PENSIONATI, MA I GIOVANI…

Soffermandosi solo sui pensionati, la BBC spiega che il livello di povertà in questo gruppo di persone non è cambiato di molto nel corso dell’anno e rimane fra i più bassi mai registrati. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda bambini ed adulti in età lavorativa, dove i poveri sono aumentati di circa 300mila persone, il più alto aumento dalla metà degli anni ’90.

Per misurare la povertà si calcola il denaro che una famiglia deve spendere prendendo in considerazione i costi dell’abitazione, ed inoltre si valuta lo standard di vita che una famiglia o una persona può permettersi o meno. Secondo il Dipartimento per il lavoro e le pensioni, se il reddito attuale è inferiore a quello di marzo 2011 del 40 per cento, allora si è una persona che vive in povertà assoluta, mentre per povertà relativa si intende un reddito inferiore al 40% di quello medio odierno.

UK, POVERTÀ ASSOLUTA CRESCIUTA DEL 30%: I NUMERI UFFICIALI SAREBBERO SOTTOSTIMATI

Secondo Sam Ray-Chaudhuri del think tank Institute for Fiscal Studies, però, “Le statistiche ufficiali sul reddito hanno sottostimato il reale aumento della privazione durante questo periodo”, in poche parole, la povertà sarebbe ancora maggiore rispetto a quella ufficiale dei dati del governo. A riguardo viene sottolineato che il tasso di insicurezza alimentare è aumentato dall’8 all’11 per cento, mentre coloro che non sono in grado di riscaldare la propria casa sono più che raddoppiati, dal 4 all’11.

Inoltre, il numero di persone che ha dichiarato di aver fatto ricorso ai banchi alimentari nell’ultimo mese è passato dallo 0,9 all’1,5 per cento. “Il governo conservatore ha fatto crollare l’economia e ha scatenato una crisi del costo della vita, spingendo le famiglie di tutto il paese nella povertà”, ha affermato il ministro ombra per l’occupazione e la previdenza sociale Alison McGovern.











