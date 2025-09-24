Potrebbe costare carissimo al Regno Unito il riconoscimento della Palestina, circa 2.000 miliardi di sterline: tutta colpa del Mandato britannico

Secondo il Daily Mail il riconoscimento della Palestina potrebbe portare al Regno Unito un risarcimento da ben 2.000 miliardi di sterline. Dopo le dure critiche nei confronti dell’accordo con le Mauritius per le isole Chagos, costato ben 35 miliardi di sterline per affittare una base a Diego Garcia, il primo ministro Starmer torna di nuovo nell’occhio del ciclone. Il premier britannico ha annunciato il riconoscimento della Palestina durante la recente assemblea all’Onu, seguendo quanto fatto da numerosi altri Paesi, come ad esempio la Francia.

Cosa significa riconoscere lo Stato di Palestina?/ E cosa cambia dopo l'annuncio di Uk, Australia e Canada

Una decisione duramente contestata dal Mail secondo cui “probabilmente la conseguenza più eclatante dell’annuncio di Starmer è che ci avvicinerà di un passo allo sborso di miliardi o addirittura migliaia di miliardi di sterline a un futuro Stato palestinese per presunte violazioni dei diritti umani durante quello che è noto come Mandato britannico”. A cosa si riferisce? Non va dimenticato che la Gran Bretagna governò il territorio palestinese per 30 anni, precisamente dal 1917 fino al 1947, dopo che si concluse la seconda guerra mondiale, e in quel periodo cercò – inutilmente – di mantenere la distinzione fra gli arabi e gli immigrati ebrei. Venne proposta inizialmente una soluzione a due stati per poi cambiare idea in favore di uno stato unico, ma alla fine, non riuscendo a trovare una quadra, il governo britannico decise di alzare bandiera bianca, lasciando il governo del territorio.

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina/ Israele: "Ci prendiamo la Cisgiordania"

Nel corso di quei 30 anni il Regno Unito si trovò spesso e volentieri in conflitto sia con i palestinesi che con gli ebrei e alla fine degli anni ’30 furono anche uccisi 130 militari britannici per mano degli estremisti arabi. Successe poi lo stesso per causa di alcuni terroristi ebrei, un’altra centinaia di militari uccisi durante l’ultimo periodo del mandato. Il tabloid fa però notare che: “È innegabile che le autorità britanniche agirono duramente nei confronti di alcuni militanti palestinesi nella cosiddetta rivolta araba tra il 1936 e il 1939, nonostante fossero stati ovviamente provocati”.

Attacco informatico agli aeroporti europei/ Londra, Bruxelles, Berlino nel caos: check-in impossibile

UK E RICONOSCIMENTO PALESTINA: LE ACCUSE DI MAHMOUD ABBAS

Ed è qui che potrebbero sorgere le grane per il Regno Unito, visto che nel 2005, Mahmoud Abbas, responsabile dell’Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania, chiese dei risarcimenti “conformi al diritto internazionale”, in parte per le terre perse dai palestinesi.

Abbas aveva tra l’altro già minacciato di fare causa a Londra se non si fosse scusata per la Dichiarazione Balfour del 1917, con cui si puntava a creare una “patria nazionale per il popolo ebraico” in Palestina, a patto che non fossero stati lesi “i diritti civili e religiosi” degli arabi. Secondo il Mail, quindi, “Non passerà molto tempo prima che Abbas telefoni al suo nuovo partner Starmer, insistendo per ottenere le scuse del governo per i peccati passati, oltre a un sostanzioso acconto mentre gli avvocati calcolano l’importo finale richiesto”.

UK E RICONOSCIMENTO PALESTINA: COSA RISCHIA IL GOVERNO STARMER

Abbas troverà il sostegno del gruppo Britain Owes Palestine che vuole le scuse per i presunti crimini di guerra commessi dagli inglesi durante il Mandato, ma soprattutto dei risarcimenti. Ma a quanto ammonterebbe questa spesa? Non è ancora stata specificata di preciso ma secondo alcuni esperti legali potrebbe arrivare fino a 2.000 miliardi di sterline, circa il doppio dell’intera spesa pubblica del Regno Unito per un anno.

Ma c’è di più perchè secondo l’American Society of International Law e l’Università delle Indie Occidentali la Gran Bretagna dovrebbe elargire ben 18,8 trilioni di sterline come risarcimento per la schiavitù e il colonialismo in tutto il mondo. Il paradosso è che all’interno del governo Starmer vi sono personaggi che hanno in qualche modo alimentato questo “odio” verso il Regno Unito – sottolinea ancora il Mail – come ad esempio David Lammy, che ha sostenuto delle richieste di risarcimento per la schiavitù, mentre Lord Hermer un decennio fa avrebbe aiutato alcuni avvocati a preparare una causa per ottenere un risarcimento per la schiavitù delle nazioni caraibiche: una situazione paradossale che rischia di costare carissimo al governo Uk.