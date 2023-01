Uk, scuola no vax per formare complottisti/ “20 bambini la frequentano, le lezioni…”

Una scuola di no vax per formare i complottisti del domani. Succede a Netherfield, nell’East Sussex, in Gran Bretagna. Un gruppo di attivisti no vax ed ex membri dell’estrema destra stanno gestendo una “scuola” dove i bambini vengono preparati a diventare la prossima generazione di teorici della cospirazione. L’iniziativa è dei leader di Hope Sussex che, secondo quanto riportato dal Times, stanno incoraggiando i genitori a togliere i loro figli dalla scuola pubblica tradizionale per mandarli in una scuola che l’Ofsted sospetta essere illegale, cioè non registrata, anche se nel frattempo dichiarano alle autorità locali che i bambini vengono educati a casa. In questa scuola no vax c’è un programma completo, filtrato però in base alle teorie cospirative.

Ad esempio, in una lezione di storia, ai bambini è stato insegnato che il governo degli Stati Uniti sapeva in anticipo dell’attacco dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle e si è discusso della possibilità che le stelle non fossero reali e fossero in realtà luci. Sono 20 i bambini in età scolare che frequentano questa scuola. Dalle immagini diffuse dalla scuola si vedono i bambini seduti su file di banchi in un’aula a studiare con un insegnante. Uno dei bambini indossava un maglione con la scritta “World Hoax Organisation” sopra il logo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

SCUOLA NO VAX IN UK: INDAGINI IN CORSO

Sull’Hope Sussex c’è un’indagine in corso: ci sono «ragionevoli motivi» per sospettare che sia una scuola illegale, cioè come una struttura che opera come scuola indipendente ma non è registrata presso il Dipartimento dell’Istruzione. «La nostra preoccupazione è che stiano gestendo un finto centro di istruzione a domicilio che di fatto è una scuola illegale», ha dichiarato una fonte dell’Ofsted al Times. Invece, Hope Sussex sostiene di non essere una scuola (tantomeno no vax) e si definisce invece un «centro di educazione domestica». I fondatori di Hope Sussex sono i coniugi Sadie Single e del marito Matthew, entrambi ex membri del British National Party (BNP), espulsi nel 2009 per aver diffuso online i nomi e i dati di migliaia di membri del partito dopo una disputa interna. Ma Sadie, prima di entrare nel BNP, aveva vissuto in Australia dove era legata a un gruppo neonazista, secondo Hope not Hate, un’organizzazione antifascista. Ma Hope Sussex ha negato di aver mai avuto legami con un gruppo estremista. Durante la pandemia, comunque, questa coppia si è fatta notare per essere negazionista del Covid. La scuola afferma di accogliere tutti coloro che sono «svegli» e si oppongono al «totalitarismo» dello Stato, che «indottrina i bambini a essere conformi».

