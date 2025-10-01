Secondo il servizio sanitario UK il matrimonio tra cugini ha dei vantaggi: le linee guida rimosse e il dietrofront dal ministro della Sanità

Hanno fatto – a dir poco – discutere le linee guida pubblicate solo pochi giorni fa dal sistema sanitario nazionale UK che avevano aggiornato le direttive sul matrimonio tra cugini definendolo vantaggioso sotto diversi punti di vista e ritenuto da molti una sorta di compiacimento alla numerose comunità pakistana che risiede sul suolo britannico: linee guida, poi, prontamente rimosse dopo le critiche in un notevole dietrofront sul matrimonio tra cugini che non è passato affatto inosservato.

Partendo proprio da qui, nelle linee guida si leggeva che il matrimonio tre cugini può apportare notevoli vantaggi dal punto di vista della solidità del “supporto familiare” ed economico per l’eventuale nascituro, sostenendo che la pratica sia da tempo oggetto di “discussioni scientifiche” che non giunte a una vera e propria conclusione sul tema della salute dei bambini; postulando che i rischi per questi ultimi sono notevoli anche in pratiche come “l’alcool, il fumo” e sono spesso legate anche all’età dei genitori.

Come dicevamo, le linee guida sul matrimonio tra cugini – o, comunque, tra consanguinei – sono passate tutt’altro che in sordina e dopo le tante critiche ricevute il sistema sanitario le ha prontamente rimosse e il ministro alla Sanità Wes Streeting si è pubblicamente scusato durante un intervento alla radio LBC: secondo il ministro, infatti, “la scienza [è] chiara” nel dire che si tratta di una pratica “ad alto rischio e pericolosa” legata a innegabili “difetti genetici”.

Quali sono i rischi del matrimonio tra cugini: i figli hanno il doppio delle probabilità di incappare in problemi alla salute

Di fatto – è bene ricordarlo – il Regno Unito è tra i pochissimi paesi occidentali a permettere ancora legalmente il matrimonio tra cugini nonostante le evidenze scientifiche dei rischi associati: secondo uno studio condotto a Bradford – ancora in corso – infatti i figli nati da un matrimonio tra cugini hanno circa il doppio del rischio di incappare in problemi del linguaggio (11% rispetto al 7%) e in anomalie congenite (6% vs 3%); oltre a un 10% in più (54% contro il 64%) di problemi allo sviluppo nei primi anni di vita.

Secondo il parlamentare conservatore Richard Holden le linee guida sul matrimonio tra cugini altro non sarebbero che l’ennesimo esempio di come il sistema sanitario e Keir Starmer “si inginocchiano di fronte a pratiche culturali dannose e oppressive” per la semplice “paura dei misogini controllori di comunità” con un riferimento – alla comunità pakistana e a quella islamica -; invitando il primo ministro a “vietare una pratica” che secondo i dati è mal vista dalla “stragrande maggioranza” dei cittadini inglesi.