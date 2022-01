Ukko, chi è il marito di Roberta Metsola/ Insieme hanno 4 figli maschi

Chi è Ukko Metsola

La presenza della presidente del Parlamento Europeo a Che tempo che fa potrebbe scatenare la curiosità dei telespettatori sulla vita privata di Roberta Metsola. Ha un marito e dei figli? Risposta affermativa: il marito è ovviamente uno, la prole è invece composta da 4 soggetti. Il consorte è Ukko Metsola, finlandese candidatosi come la moglie al Parlamento europeo nel 2009: entrambi non vennero eletti in quell’occasione, ma comunque segnarono un record, quello di prima coppia a correre alle elezioni europee in due Paesi differenti. A differenza della moglie, che ha insistito fino a centrare l’obiettivo alla successiva tornata, Ukko Metsola ha abbandonato il percorso politico per sempre. Attualmente ricopre la mansione di vicepresidente del gruppo Usa delle crociere Royal Carribean Group.

I figli di Roberta e Ukko Metsola: Luca, Alec, Marc e Kristian

Roberta e Ukko Metsola sono sposati dal 2005: è stato allora che l’attuale speaker dell’Europarlamento, all’anagrafe Roberta Tedesco Triccas, ha assunto il cognome del marito. Nonostante i riflettori della stampa siano costantemente puntati su di loro, la coppia ha fatto una scelta molto chiara nel preservare la propria vita privata da attenzioni indiscrete e morbose. Certo, è lo stesso Ukko Metsola a pubblicare sul proprio profilo Facebook scatti di vita quotidiana che lo ritraggono insieme alla propria famiglia, ma è evidente che i Metsola non siano la classica coppia “glamour” che va alla ricerca di copertine facile. Come dicevamo i loro figli: tutti maschietti e biondissimi. I loro nomi? Luca, Alec, Marc e Kristian.

