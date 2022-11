Ukko, marito Roberta Metsola e figli/ Un amore lungo 17 anni: la politica li unisce

Chi è Ukko, marito Roberta Metsola

Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo e la terza donna nella storia del Parlamento europeo, dopo le francesi Simone Veil e Nicole Fontaine è tra gli ospiti di Fabio Fazio nella nuova puntata di Che tempo che fa. Oltre ad aver dedicato la propria vita al lavoro, non ha trascurato quella privata. Roberta Metsola è mamma di quattro figli, nati dall’amore con Ukko Metsola ed è un politico finlandese. Ha iniziato la carriera politica proprio in Finlandia come consigliere senior presso il Parlamento e poi presso l’Ufficio del primo ministro a Helsinki.

Bono Vox e la rivelazione choc sul fratellastro/ "E' stato tenuto segreto ma..."

Nel 2009 si è candidato alle europee. Diversamente dalla moglie ha abbandonato la politica e, attualmente ricopre la mansione di vicepresidente del gruppo Usa delle crociere Royal Carribean Group.

Ukko e Roberta Metsola: l’amore coronato da quattro figli

L’amore tra Ukko e Roberto Metsola durerebbe da 17 anni. Ad ottobre 2021, infatti, pubblicando una foto del matrimonio, la Metsola scriveva: “16 anni fa”. Uniti, innamorati e sereni come il primo giorno, la coppia si concede spesso dei momenti di relax e spensieratezza insieme ai quattro figli. La foto che vedete in alto, ad esempio, è stata scattata durante un viaggio a Parigi.

Jordan, Eve, Elijah e John, chi sono i figli di Bono degli U2/ Attivista, attrice, cantante e...

La coppia, comunque, protegge molto la propria privacy e quella dei quattro figli Luca, Alec, Marc e Kristian che rappresentano il vero coronamento di un sentimento che è cresciuto con il tempo. Nel salotto di Fabio Fazio, la Metsola racconterà anche la sua vita di mamma e moglie? La coppia, tuttavia, protegge la privacy dei quattro figli evitando di condividere foto in cui mostrano il volto dei quattro figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Metsola (@roberta.metsola)

LEGGI ANCHE:

Gianluca Vialli malattia: tumore al pancreas/ Come sta? "Non so quanto vivrò, non la considero una battaglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA