Ulay è morto, chi è l’ex compagno di Marina Abramovic/ Era malato da tempo

Si è spento, all’età di 76 anni, Frank Uwe Laysiepen, meglio noto come Ulay: l’artista tedesco lottava da tempo contro la malattia. Tra le figure chiave della Performance art degli anni settanta, il fotografo di Solingen è stato lo storico compagno di Marina Abramovic: conosciuta alla Galleria de Appel di Amsterdam nel 1976, la “nonna della performance art” e Ulay instaurano una grande intesa artistica ed una profonda, nonché travagliata, relazione sentimentale. I due hanno realizzato insieme numerose performance – Relation Works – basate su una forma estrema di body art. Un amore enorme ma tribolato, conclusosi 12 anni più tardi con un’ultima performance, rimasta negli annali: parliamo della “The Wall Walk in China”, dove i due percorrono a piedi tutta la grande muraglia cinese partendo dai capi opposti per incontrarsi al centro e dirsi addio. Dato l’addio a Marina Abramovic, non senza alcune battaglie legali sui diritti d’autore, Ulay torna a concentrarsi su temi come l’emarginazione e il nazionalismo.

ULAY E’ MORTO, CHI E’ L’EX COMPAGNO DI MARINA ABRAMOVIC

Nel 2011 gli viene diagnosticato un cancro e, oltre a una prima fase di chemioterapia, Ulay sceglie l’arte come cura principale. In quell’anno parte il progetto “Project Cancer”, un documentario diretto da Damjan Kozole: Ulay, insieme ad una troupe, decide di girare per ripercorrere i luoghi importanti della sua vita e per incontrare coloro che hanno tracciato un solco nella sua esistenza. Una carriera di altissimo livello, contraddistinta da riconoscimenti degni di nota nel mondo dell’arte: pensiamo al The San Sebastian Video Award nel 1984, al The Lucano Video Award nel 1985 o ancora al The Polaroid Video Award nel 1986. I suoi lavori, sia quelli in collaborazione con Marina Abramovic che non, sono presenti in molte collezioni delle più importanti istituzione artistiche del mondo: dal Stedelijk Museum di Amsterdam al Centre Pompidou di Parigi, passando per il Museum of Modern Art di New York e il Van Abbemuseum di Eindhoven, fino al Museum of Modern Art di San Francisco ed al ZKM di Karlsruhe.

