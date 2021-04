Ulisse, Ginevra e Leonardo Leandro, marito e figli Anna Valle / Una passione comune

Ulisse Leandro è il marito della famosa attrice Anna Valle. La loro è una splendida storia d’amore, scoccata grazie ad una passione che entrambi provano fin da giovani: quella per la recitazione. Il loro primo incontro è stato da favola, così lo aveva descritto Anna Valle in una delle sue interviste. Al magazine Grazia, nello specifico, aveva svelato i dettagli del dolcissimo corteggiamento da parte di Ulisse, che evidentemente ha saputo muovere le leve giuste. I due si sono innamorati e nonostante un istinto materno inizialmente non fortissimo, Anna Valle ha messo al mondo due figli con lui, che sono Ginevra e Leonardo. La primogenita è nata il 20 aprile del 2008, mentre il secondo figlio è nato nel 2013 esattamente lo stesso giorno della sorella. I due, a quanto pare, vanno d’amore e d’accordo. Come del resto tutta la famiglia.

Ulisse, Ginevra e Leonardo Leandro, marito e figli Anna Valle: un padre molto presente

Anna Valle ha riconosciuto al marito Ulisse di essere un uomo ed un padre molto presente. L’attrice è felicissima del rapporto che ha instaurato coi figli e a beneficiarne è il clima che si respira in tutta la famiglia. Come detto, Ulisse e Anna sono molto legati dalla passione per il mondo del cinema e dello spettacolo. Lui, ricordiamo, è un avvocato ma ha anche preso parte alla produzione di diversi progetti, sia come regista, attore ma anche vero e proprio producer. Insomma, Anna Valle e Ulisse Leandro, sembra proprio si siano trovati. E non è un caso che oggi siano più uniti che mai. “Mi sento ogni giorno più appassionato e innamorato sia di Anna”, aveva detto il marito quando aspettavano la prima figlia.

