Ulisse, il piacere della scoperta: anticipazioni puntata 14 aprile 2025

Dopo la scelta della Rai di annullare la puntata di Pasquetta in seguito alla morte di Papa Francesco, Ulisse, il piacere della scoperta, torna in onda oggi, lunedì 28 aprile 2025, con una puntata davvero imperdibile. Dopo aver raccontato la vita di Van Gogh e aver portato i telespettatori alla scoperta di Londra attraverso gli artisti e le canzoni che hanno scritto la storia della musica, non solo inglese, Alberto Angela, oggi, condurrà il pubblico di Raiuno alla scoperta di una delle città più belle, affascinanti e ricche di storia e di tradizioni ovvero Istanbul.

Questa puntata, dal titolo “Istanbul, la città che visse tre volte”, è un viaggio alla scoperta di quella che è stata prima una colonia greca col nome di Bisanzio, quindi per mille anni capitale dell’Impero Romano d’Oriente con il nome di Costantinopoli e per altri cinquecento dell’Impero Ottomano e infine megalopoli della moderna Turchia con il nome di Istanbul, visitata ogni anno da milioni di turisti.

Ulisse, il piacere della scoperta: la storia, l’arte e la cultura di Istanbul

Divisa tra Oriente e Occidente, da sempre, Istanbul è stata il crocevia di tantissime culture che, ancora oggi, si respirano nelle sue tradizioni, nelle sue bellezze artistiche e, in generale, nella sua storia. Nella puntata di Ulisse il piacere della scoperta in onda questa sera, il viaggio di Alberto Angela parte dalla favolosa Cisterna-Basilica, un autentico bosco di colonne che sembrano emergere dall’acqua, alla scoperta delle tracce dell’antica capitale di Costantino e Giustiniano.

Spazio, poi, all’antico Ippodromo e alla storia di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura, che per più di otto secoli è stata la chiesa più grande del mondo ed è stata poi convertita in moschea dopo la conquista ottomana. Il viaggio, poi, continua nella Istanbul ottomana con il Palazzo di Topkapi che custodisce nelle sale del Tesoro alcuni dei gioielli più strabilianti della storia. Infine, Alberto Angela porterà i telespettatori di Raiuno alla scoperta della Moschea di Solimano il Magnifico e del Pera Palace Hotel, l’albergo del bel mondo che giungeva a Costantinopoli a bordo dell’Orient Express.

Come seguire in diretta streaming Ulisse il piacere della scoperta

Ulisse, il piacere della scoperta, piò essere seguito in diretta televisiva su Raiuno oggi, a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione è invece possibile seguire la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva oppure recuperare la puntata, con le precedenti, anche in un momento successivo.