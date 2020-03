Ulisse, il piacere della scoperta/ Alberto Angela sulla luna? (Replica)

Venerdì 27 marzo, in prima serata su Raiuno, va in onda la replica di una puntata di Ulisse, il piacere della scoperta. A causa dell’emergenza coronavirus, i palinsesti televisivi sono altati. Tantissime trasmissioni, infatti, sono state sospese e per riempire il venerdì sera che, normalmente sarebbe stato dedicato a La Corrida di Carlo Conti, la Rai ha deciso di puntare su un cavallo di razza come Alberto Angela che, con la sua eleganza e professionalità, mostra la bellezza dell’arte italiana e racconta la storia e la scienza incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Alberto Angela, dunque, fa la doppietta su Raiuno. Dopo aver fatto sognare i telespettatori con la replica di Stanotte a Venezia, dove porterà il pubblico con la replica di Ulisse?

ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA: QUALE PUNTATA IN ONDA?

Quale puntata delle precedenti edizioni di Ulisse, il piacere della scoperta, sarà trasmessa questa sera? In attesa di scoprirlo, sono davvero tante le puntate condotte da Alberto Angela e che hanno incollato milioni di telespettatori ai teleschermi. Tra le puntate più seguite c’è quella speciale dedicata allo sbarco dell’uomo sulla Luna, condotta insieme a Piero Angela. Tuttavia, la replica di Ulisse potrebbe essere dedicata anche alle bellezze italiane. In questo caso, la puntata trasmessa potrebbe essere quella dedicata al genio di Leonardo o al meraviglioso mondo de Il Gattopardo. Tornando ancora più indietro nel tempo, invece, particolarmente affascinante è stata la puntata che ha portato Alberto Angela e il pubblico a fare un viaggio nella Cappella Sistina. In attesa di scoprire quale sarà la puntata trasmessa, ricordiamo che Ulisse può essere seguito sia su Raiuno che in diretta streaming su Raiplay.



