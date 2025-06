Ulisse il piacere della scoperta: anticipazioni puntata 2 giugno 2025

“Andremo in Giappone a Hiroshima e Nagasaki, le due città che furono scelte come obiettivo delle prime bombe atomiche”. Con queste parole, Alberto Angela annuncia la puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta in onda oggi, alle 21.30 su Raiuno, al termine di Affari tuoi. Dai sorrisi e dal divertimento che regala Stefano De Martino con Affari tuoi si passerà al ricordo toccante di ciò che accadde in Giappone nell’agosto del 1945.

Un evento imperdibile quello che Raiuno ha deciso di regalare ai propri telespettatori nel giorno dedicato alla Festa della Repubblica e che Alberto Angela ha ricordato a tutti anche attraverso il proprio profilo Instagram.

Ulisse il piacere della scoperta: il racconto di Hiroshima e Nagasaki

Nel corso della puntata odierna di Ulisse, non mancherà il racconto dei sopravvissuti di quel terribile evento ovvero Terumi Tanaka, rappresentante dell’associazione Nihon Hidankyo che nel dicembre 2024 è stata insignita del premio Nobel per la Pace.

Attraverso video racconti, si cercherà di capire cosa accadde effettivamente quel giorno e come si arrivò alla decisione di sganciare la bomba atomica con effetti devastanti sulle due città e sulla loro popolazione. Un viaggio unico quello di questa sera che porterà il telespettatore indietro di 80 anni, ma alla scoperta di un capitolo della storia mondiale assolutamente fondamentale.

Come seguire in diretta streaming Ulisse il piacere della scoperta

La prima serata di oggi di Raiuno è imperdibile non solo per gli amanti della storia, ma anche per quelli della politica e della difesa militare per scoprire dettagli e retroscena che, spesso, sui libri di storia, vengono tralasciati e non raccontati. Per seguire lo speciale di Ulisse dedicato a Hiroshima e Nagasaki, dunque, basta sintonizzare il televisore su Raiuno a partire dalle 21.30.

Tuttavia, chi preferisce seguire il programma in diretta streaming può farlo collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione avendo così la possibilità di seguire la puntata in streaming sia contemporaneamente a quella televisiva che in un momento successivo.