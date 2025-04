Ulisse il piacere della scoperta: salta la puntata del 21 aprile 2025

Non solo The couple ma oggi, lunedì 21 aprile 2025, salta anche la puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, inizialmente prevista per il giorno di Pasquetta. La morte di Papa Francesco ha rivoluzionato i palinsesti e la Rai ha annullato non solo la nuova puntata di Affari Tuoi, ma anche il nuovo appuntamento con Alberto Angela che tornerà così in onda lunedì 28 aprile 2025, con la terza puntata della nuova stagione.

Perchè Obbligo o verità non va in onda oggi 21 aprile 2025/ Quando torna lo show di Alessia Marcuzzi

Dopo la puntata dedicata alla vita di Van Gogh e quella dedicata a Londra e alla musica inglese che ha dettato le regole del cambiamento sociale, la puntata di questa sera sarebbe stata dedicata ad una delle città più affascinanti e ricca di storie e di cultura come Istanbul. La puntata dedicata alla città turca, tuttavia, è solo rimandata perché la Rai punterà ancora sull’arte e sulla cultura di Alberto Angela la prossima settimana, ma cosa vedremo esattamente?

Canale 5 rivoluziona i palinsesti dopo la morte di Papa Francesco/ Myrta Merlino conduce uno speciale

Ulisse il piacere della scoperta: cosa vedremo nella puntata dedicata a Istanbul

Nella prossima puntata di Ulisse il piacere della scoperta, Alberto Angela porterà i telespettatori di Raiuno a scoprire le meraviglie e i segreti di Istanbul, la “città che visse tre volte”, punto d’incontro di tante culture diverse che hanno influenzato la storia, le tradizioni, l’arte e la cultura di una città che, ogni anno, attira migliaia di turisti. Una città moderna, ma anche antica in cui è possibile assaporare non solo la storia e le tradizioni della Turchia, ma anche quelle di altri popoli.

Che fine ha fatto Marisa Laurito? In teatro a Napoli e non solo/ La carriera tra tv, cinema e palco

Alberto Angela, così, condurrà i telespettatori alla scoperta dell’antica Costantinopoli entrando nella Cisterna-Basilica, un suggestivo sotterraneo sorretto da colonne che affiorano dall’acqua. Il viaggio, poi, continuerà tra i cortili e le sale del Palazzo di Topkapi fino ad arrivare alla Moschea di Solimano e al Palazzo Dolmabahce, emblema dell’impero ottomano.