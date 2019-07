Ulisse: il piacere della scoperta/ Piero e Alberto Angela celebrano i 50 anni del primo uomo sulla luna

Sabato 20 luglio, in prima serata su Raiuno, subito dopo la puntata speciale di Techetechetè, va in onda Ulisse il piacere della scoperta. Si tratta di un appuntamento straordinario in cui Piero e Alberto Angela, i rappresentanti della scienza e dell’arte della Rai, hanno realizzato per rendere omaggio al Moon Day. In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco di Neil Armstrong sulla superficie lunare, la Rai ha deciso di dedicare l’intera programmazione odierna al Moon Day. Attraverso una serie di appuntamenti speciali che cominceranno già al mattino con una puntata speciale di Uno mattina Estate, la Rai rende omaggio ad uno dei momenti epocali della storia dell’umanità. L’omaggio non poteva non coinvolgere, così, anche Piero e Alberto Angela che, da anni, portano in tv la scienza, la storia e l’arte.

Piero e Alberto Angela celebrano i 50 anni del primo uomo sulla luna

Chi meglio di Piero e Alberto Angela potrebbe raccontare ai telespettatori di Raiuno un momento storico come quello del primo uomo sulla Luna? Era il 20 luglio 1969 quando Neil Amstrong incantò il mondo mettendo, per la prima volta, piede sulla superficie terrestre ed oggi che ricorre il 50esimo anniversario di quel momento, Ulisse il piacere della scoperta ripercorre le tappe salienti di quel giorno riportando in tv insieme Piero e Alberto Angela per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. Come due telecronisti, padre e figlio racconteranno tutti i momenti che portarono il primo uomo sulla luna. Sarà un viaggio straordinario che permetterà a chi c’era di ricordare quel momento storico e alle generazioni che sono venute dopo di scoprire tutti i segreti di un momento che ha cambiato la storia dell’umanità.

Ulisse il piacere della scoperta: le tappe dello sbarco sulla luna

Il viaggio di Ulisse il piacere della scoperta partirà da Cape Canaveral, proprio nel punto dal quale cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sulla luna. In quel luogo si trovava proprio Piero Angela che, da quell’esperienza, maturò una vera e propria passione per la scienza che, nel corso degli anni, lo ha portato ad essere il padrone del programma scientifico più amato dagli italiani come Superquark. Piero e Alberto Angela mostreranno così al pubblico di Raiuno le immagini restaurate del razzo e le fasi della preparazione degli astronauti. Padre e figlio, inoltre, racconteranno i dubbi, le angosce, le paure degi uomini che non avrebbero mai immaginato di dare una svolta alla storia dell’umanità.



