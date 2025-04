Ulisse, il piacere della scoperta: la nuova stagione del programma di Alberto Angela

Lunedì 7 aprile 2025, in prima sera, torna l’appuntamento con l’arte, la cultura e la scienza di Alberto Angela che torna in onda con la nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta. Dopo il successo dello speciale “La Sicilia di Montalbano”, la Rai propone quattro nuovi appuntamenti dedicati a Vincent van Gogh, a Londra, raccontata attraverso le canzoni, alla storia di Lucrezia Borgia e il gran finale dedicato a Istanbul, città crocevia di tante culture diverse.

Quattro serate in cui il pubblico di Raiuno affronterà viaggi diversi e dedicati a personaggi che, in modo diverso e in tempi diversi, hanno scritto pagine importanti della storia, dell’arte e della musica. A raccontare tutto sarà il super professionale Alberto Angela che, con un linguaggio semplice, condurrà i telespettatori alla scoperta di personaggi davvero importanti e spesso anche controversi tra loro.

Ulisse, il piacere della scoperta: la storia di Vincent van Gogh

La prima puntata della nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta, Alberto Angela conduce i telespettatori alla scoperta della vita di Vincent van Gogh, il pittore che ha incantato il mondo con la luce e i colori delle sue opere. Il viaggio comincerà dall’infanzia di Van Cogh con Alberto Angela che svelerà i dettagli della famiglia in cui è nato e cresciuto il pittore.

Spazio, poi, ai luoghi che hanno ispirato i suoi quadri più celebri e hanno fatto da sfondo alla sua dolorosa vicenda umana. Nel corso della puntata, Alberto Angela proverà a svelare come sono nate le opere più famose di van Gogh e che lo hanno reso uno dei pittori più amati e ammirati del mondo. Non mancherà un accenno anche alla vita privata dell’artista.

Come seguire in diretta streaming Ulisse, il piacere della scoperta

La prima puntata della nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta, può essere vista oggi in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30. Al termine della puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino cederà la linea ad Alberto Angela che potrà essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay dove la puntata potrà essere visto anche in un momento successivo.