Ulisse, il piacere della scoperta: anticipazioni puntata 14 aprile 2025

Dopo l’interessante prima puntata della nuova stagione dedicata a Van Gogh, Ulisse, il piacere della scoperta, torna in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025, con una puntata imperdibile per gli amanti di Londra, della cultura e della musica inglese. Per la prima volta, infatti, il divulgatore scintifico racconterà Londra attraverso le più belle canzoni della musica inglese e i suoi artisti che, ancora oggi, sono amatissimi in tutto il mondo. In questa puntata, dal titolo “Sulle note di Londra”, Alberto Angela passeggerà sulle strade che diventeranno un vero e proprio pentagramma per raccontare la storia della capitale inglese che oggi rappresenta una delle città più poliedriche del mondo.

Dopo aver attraversato le strisce pedonali di Abbey Road, condurrà i telespettatori all’interno degli omonimi studi musicali per rivivere la grande avventura musicale dei Beatles. Quando si pensa alla musica inglese, è impossibile non fare riferimento ai Beatles che, con la loro musica, hanno rivoluzionato la musica inglese. Alberto Angela, attraverso le loro canzoni più famosi, racconterà anche come è cambiata la società inglese.

Ulisse, il piacere della scoperta: dai Queen a David Bowie, i temi dello speciale su Londra

Alberto Angela, nel corso della serata, condurrà i telespettatori di Raiuno allo stadio di Wembley, dentro il quale verrà riascoltata la mitica performance dei Queen al Live Aid del 1985. Sarà anche l’occasione per rivivere la vittoria dell’Inghilterra agli Europei di calcio. Spazio, poi, alla musica di David Bowie. Attraversando la città, Ulisse il piacere della scoperta giungerà nella “London Calling” dei Clash e in quella dell’indefinibile sound di David Bowie. Alberto Angela, poi, arriverà nel quartiere di Camden Town, quello di Amy Winehouse.

Si scopriranno, poi, i gusti musicali di Lady Diana che era molto amica di Elton John che, in occasione del funerale della moglie di Lady Diana che omaggio durante i funerali con un momento struggente. Si potrà vedere, poi, come una ex centrale elettrica abbia ispirato la copertina di uno dei dischi più belli dei Pink Floyd.

Come seguire in diretta streaming Ulisse il piacere della scoperta

La seconda puntata della nuova stagione di Ulisse il piacere della scoperta, totalmente dedicata a Londra, alla sua cultura, alla sua musica, può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine di Affari tuoi. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, invece, è possibile seguire la diretta streaming.