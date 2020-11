ULISSE LENDARO, MARITO ANNA VALLE/ Chi è? Avvocato e cineasta ‘nel tempo libero’

Si chiama Ulisse Lendaro, il marito di Anna Valle, attrice protagonista della nuova fiction di Rai1 Vite in fuga in onda questa sera con la prima puntata. Nato a Vicenza l’8 febbraio 1973, Lendaro è non solo concittadino di Anna, ma anche suo quasi-coetaneo. I due condividono persino la passione per il cinema, che li ha portati a conoscersi nel 2007 sul set del film Misstake. Oltre a produrre la pellicola, Ulisse si è cimentato anche in una piccola parte sullo schermo, vale a dire quella di Manolo, una guardia del corpo. Nel cast anche il grande attore Remo Girone, ad arricchire il prodotto cinematografico che ha segnato il debutto della Valle in un ruolo da antagonista.

Ulisse Lendaro e Anna Valle, famiglia lontana dai riflettori

Il primo lavoro di Ulisse Lendaro, in realtà, non è quello di cineasta. Lendaro si occupa infatti di legge, essendo – oltre che attore, regista e produttore – anche avvocato del foro della sua città natale. Proprio a Vicenza vive con la moglie Anna Valle e con i figli Ginevra e Leonardo, venuti alla luce rispettivamente nel 2008 e nel 2013. La loro storia va avanti a gonfie vele lontano dai riflettori, per via di una scelta operata consapevolmente e che coinvolge anche i bambini. I due, infatti, sono sempre stati molto riservati, e hanno preferito non divulgare troppo della loro vita familiare. I volti dei piccoli sono ancor oggi ignoti. Nel corso degli anni, Lendaro ha preso parte a diverse produzioni per il cinema e la televisione, tra cui i film Still Life, Medley e – soprattutto – L’età imperfetta, con protagonista proprio Anna nei panni di un’insegnante di danza.

Chi è Ulisse Lendaro

La carriera di Anna Valle, già protagonista di fiction di successo come Commesse e Sorelle, è stata ulteriormente arricchita dal sodalizio artistico e personale con Ulisse Lendaro. Quest’ultimo l’ha voluta infatti in diversi sceneggiati che – in maniera diversa – ha supervisionato, contribuendo a consolidare ancor di più la loro unione sotto diversi punti di vista. Il sentimento vero e proprio è venuto fuori oltre dieci anni fa, dopo un corteggiamento via sms durato qualche mese. Anna conserva ancora tutti i testi di quella corrispondenza, che ha pazientemente trascritto a mano su un taccuino. Oggi, dalle sue parole, traspare la figura di un marito romantico e di un padre molto presente. In un’intervista a Grazia del 2016, in particolare, l’ex Miss Italia ha specificato come i loro ruoli in casa siano interscambiabili, anche se Ulisse – com’è giusto che sia – non può assolutamente essere definito un “mammo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA