Ulisse Lendaro, marito Anna Valle/ Dall’amore nato sul set al matrimonio

Ulisse Lendaro è il marito di Anna Valle: dall’incontro sul set di “MissTake” al matrimonio celebrato nel 2008. Un amore importante quello che lega la bellissima attrice all’avvocato forense, che in realtà è anche attore, regista e produttore. Classe 1973, Ulisse è nato a Vicenza e oltre alla carriera di avvocato si è fatto conoscere ed apprezzare anche nell’ambito cinematografico. La grandissima passione per il cinema, infatti, ha permesso ad Ulisse di conoscere la ex Miss Italia; i due si sono ritrovati sul set del film “MissTake” dove Lendaro faceva una piccola comparsa nel ruolo di una guardia del corpo condividendo il set con Remo Girone, ma anche Anna Valle al suo debutto sul grande schermo. Un incontro che ha segnato la sua vita visto che, come ha raccontato proprio l’attrice, il regista e attore ha cominciato a corteggiarla via messaggio per diversi mesi. Poi è nato l’amore che li ha portati a sposarsi nel 2008. Un amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: la primogenita Ginevra e Leonardo.

Ulisse Lendaro e Anna Valle: amore a gonfie vele

Ulisse Lendaro e Anna Valle sono più innamorati che mai. Dal primo incontro al grande amore, la coppia è felicemente sposata da 12 anni. Non solo compagni di vita, ma anche di lavoro visto che il regista e produttore ha lavorato diverse volte con la moglie. Da segnalare, infatti, è il film “L’età imperfetta” del 2017 in cui la Valle recitava nel ruolo di Serena, la protagonista della pellicola. La coppia vive il loro amore ben lontano dai riflettori dello spettacolo e dello gossip; una scelta condivisibile legata sicuramente al loro carattere schivo e riservato, ma anche alla volontà di tenere protetti i loro figli. Oggi Lendaro è CEO della Louis Lender Production e la moglie Anna Valle l’ha scritto come un padre molto presente con i figli, ma non al punto di essere un “mammo” a tempo pieno!



