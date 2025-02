Ulisse Lendaro e Anna Valle formano una delle coppie più belle del mondo del cinema. La ex Miss Italia, oggi attrice di successo, è legata da diversi anni al regista che ha conosciuto proprio sul set cinematografico del film “MissTake” dove lui ricopriva un piccolo ruolo da comparsa. Per Anna Valle si trattava del primo film da attrice e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine visto che da quel momento non si sono più lasciati. Un grande amore tra i due che poco dopo hanno deciso di diventare marito e moglie celebrando il loro amore in gran segreto. Una relazione non solo di cuore, visto che spesso hanno lavorato insieme essendo Ulisse Lendaro produttore e regista e in diverse occasione ha coinvolto la moglie nei suoi progetti.

Qualche esempio? Pensiamo al film “L’età imperfetta” del 2017 dove Anna è stata la protagonista, mentre insieme sono apparsi in una puntata del programma “Canzone Segreta” trasmesso su Rai1.

Ulisse Lendaro e Anna Valle: dal matrimonio ai figli

Dall’incontro sul set al grande amore: il cinema e la recitazione hanno sicuramente fatto da collante alla storia d’amore tra Ulisse Lendaro e Anna Valle. La coppia è molto innamorata e dalla loro relazione sono nati anche due splendidi figli: la primogenita Ginevra e successivamente il piccolo di casa Leonardo. Nonostante la grande popolarità, i due sono molto schivi e riservati vivendo la propria relazione lontano dal mondo del gossip e dalla luci del mondo dello spettacolo. Non solo, non sono neppure molto attivi sui social considerando che l’attrice non ha nemmeno un profilo Instagram.

“Non ho nessun profilo perché non è una cosa che mi appartiene. Non mi verrebbe spontaneo” – ha rivelato l’attrice proprio ospite di Verissimo che parlando della sua vita privata e coniugale ha confessato – “non mi definirei una tigre del materasso. Ma con mio marito, dopo 15 anni, c’è sempre passione”.