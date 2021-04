Ulisse Lendaro, marito Anna Valle/ “Padre presente ma mai mammo!”

Anna Valle è pronta a svelare la sua musica del cuore ne La Canzone segreta e chissà che questa non abbia a che fare con Ulisse Lendaro, l’amato marito. Chi conosce l’attrice di cinema e fiction Rai, sa bene che non è single e che è accompagnata ormai da anni dall’amato marito dal quale si separa poco o niente. Ulisse Lendaro e Anna Valle sono marito e moglie dal 2008 e insieme i due hanno avuto due figli, la grande, Ginevra, nata proprio nell’anno del loro matrimonio, e il secondo, Stefano, nato nel 2013. La loro storia è da sempre vissuta lontano dai riflettori e dai social visto che i due hanno deciso di non mostrare i volti dei loro figli, e questo sicuramente è un risultato importante visto che i due stanno insieme ormai da tredici anni senza mai problemi, almeno non ufficialmente.

Anna Valle/ Dalla falsa notizia della sua malattia al ritorno in tv: "Odio i social!"

Ulisse Lendaro, marito Anna Valle, chi è e cosa fa nella vita?

Secondo quanto rivelato da Anna Valle in qualche intervista, sembra che il marito Ulisse Lendaro l’ha corteggiata a lungo, addirittura per qualche mese, anche via sms, dopo essersi conosciuti e incontrati la prima volta. Tutto lo scambio di messaggi è custodito dalla bella Anna che tiene molto a quel periodo della loro storia tanto da aver riscritto poi a mano tutto in una sorta di diario che custodisce. Ma Ulisse Lendaro che tipo di padre è? Oltre ad essere un marito attento e romantico, Anna Valle rivela che è un padre sempre presente ma non lo definirebbe un mammo anche se in casa i ruoli dei due non sono mai netti. Ma cosa fa nella vita Ulisse Lendaro? Avvocato vicentino ma anche attore, regista e produttore, ed è proprio in questo ambito che è riuscito a conoscere Anna Valle. All’epoca, infatti, i due si sono incontrati sul set di Misstake, nel 2007.

LEGGI ANCHE:

Anna Valle/ “La Compagnia del Cigno 2? Tornare sul set coi ragazzi è stato commovente”Anna Valle, profilo social fake/ “In 50mila credono sia io, non riesco a chiuderlo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA