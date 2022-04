Ultima fermata, 4a puntata/ Diretta e coppie: Giuseppe e Celeste, Marco e Valentina…

Anticipazioni Ultima fermata e diretta quarta puntata 13 aprile

Ultima fermata torna in onda oggi, mercoledì 13 aprile, in prima serata su canale 5, con la quarta ed ultima puntata. Dopo i primi tre appuntamento, Simona Ventura, questa sera, racconterà la storia delle nuove coppie che hanno scelto di dare un’ultima chanche al proprio rapporto prima di decidere se separarsi definitivamente o meno.

Ultima fermata: com’è andata a finire tra Lucia e Manuel?

Oltre a conoscere due nuove coppie, nel corso del quarto ed ultimo appuntamento con Ultima fermata, i telespettatori di canale 5 conosceranno anche la scelta finale di Lucia e Manuel. La crisi tra Lucia e Manuel è scoppiata dopo la decisione di lui di far saltare il matrimonio fissato per il 6 giugno. Il rapporto della coppia è ormai monotono soprattutto a causa dell’atteggiamento di lui. Inoltre, Lucia ha spiegato come la mancanza di dialogo abbia accentuato i problemi. Cosa accadrà questa sera?

Ultima fermata: la storia di Marco e Valentina

Un’altra coppia protagonista dell’ultima puntata di Ultima fermata è quella formata da Marco e Valentina. Un rapporto in crisi a causa dell’atteggiamento di lei e della sua voglia di avere delle risposte concrete. Lui, infatti, continua a lamentarsi di essere trattato come un bambino dalla donna che ha scelto come compagna. Lei, invece, stanca di vivere senza prospettive, chiede di avere delle risposte ben precise per il loro futuro insieme.

“Lei per me non dev’essere una mamma. Mi tratta come un bambino dicendomi cosa fare e cosa non fare“, dice Marco nel video che anticipa la puntata. “Ho bisogno di sapere se mi ami o non mi ami. Ti dò ventiquattro ore di tempo”, è la risposta di lei. Come finirà? Lasceranno insieme il treno di Ultima fermata?

Ultima fermata: la storia di Giuseppe e Celeste: i tradimenti di lui

La terza ed ultima coppia della puntata di Ultima fermata in onda questa sera è quella formata da Giuseppe e Celeste. Secondo i racconti di lei, Giuseppe l’avrebbe tradita più volte. Dopo aver ottenuto perdono della compagna, è deciso a cambiare e a dimostrargli di voler stare con lei. Ci riuscirà?

I dubbi di Celeste sono tanti e il treno di Ultima fermata potrebbe essere realmente l’ultima possibilità per il loro rapporto. “A questo giro, se decido di andarmene senza di lei, cambio proprio vita”, ammette Giuseppe. La storia, dunque, giungerà al termine o ci sarà un colpo di scena?

