Ultima Fermata, pagelle 1a puntata/ Adriana-Jonatan e Valeria-Maurizio storie choc

Pagelle Ultima Fermata 1a puntata 23 marzo 2022

Si è conclusa la prima puntata di Ultima Fermata, il nuovo show di Canale 5 che segna il ritorno in rete di Simona Ventura. La conduttrice non ha presidiato uno studio televisivo ma ha narrato le vicende delle coppie all’interno del programma, un compito non facile soprattutto dopo che due coppie hanno deciso di interrompere il loro rapporto invece di rimettere insieme i cocci del loro amore (Voto 6,5).

Durante la prima puntata di Ultima Fermata sono state raccontate le vicende di Valeria e Maurizio insieme da 20 anni e sposati da 13 che hanno avuto diversi problemi a causa di alcuni tradimenti da parte dell’uomo e una relazione extraconiugale della donna con Antonio. La coppia si è conclusa con un’inevitabile separazione con la scelta della donna di lasciare il programma da sola, senza suo marito Maurizio e senza il suo fidanzato Antonio per intraprendere un percorso alla ricerca di sè stessa (Voto 7).

Adriana e Jonatan, Ultima Fermata: un addio dopo 4 anni logori

La prima puntata di Ultima Fermata è stata raccontata anche la storia di Adriana e Jonatan, una coppia fidanzata da 4 anni arrivata al capolinea a causa dei continui attacchi di gelosia della donna nei confronti del ragazzo. Adriana durante il suo percorso allo show ha compreso di aver esagerato con la gelosia nei confronti del ragazzo. Fondamentali per la ragazza sono state le immagini del suo fidanzato spensierato e tranquillo senza di lei. Dall’altra parte Jonatan durante la sua permanenza all’interno della casa di Ultima Fermata ha avuto l’opportunità di conoscere Giulia, una personal trainer alla quale ha confidato di voler approfondire la conoscenza lontano dello show. La storia di Adriana e Jonatan era finita ancor prima di iniziare la loro avventura all’interno di Ultima Fermata (Voto 6).

Samuel e Valentina, Ultima Fermata: come andrà a finire?

La terza coppia presente allo show di Canale 5 è quella composta da Samuel e Valentina la cui storia verrà narrata durante la prossima puntata. A chiamare al programma è stata la ragazza che ha lamentato un malessere all’interno del suo matrimonio che non le permetteva più di vivere con spensieratezza la sua vita. A mettere i bastoni tra le ruote alla coppia c’è anche un terzo incomodo: un amico della ragazza con cui durante l’ultimo periodo ha stretto un bel rapporto. Anche questa coppia si concluderà con una separazione?











