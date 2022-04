Ultima Fermata pagelle 4a puntata/ Stefania e Luca ripartono insieme mentre Manuel e Lucia…

Pagelle quarta puntata di Ultima Fermata

Si è conclusa la quarta e ultima puntata di Ultima Fermata in cui 4 coppie hanno messo a dura prova il loro rapporto. Simona Ventura ha condotto il treno dello show riuscendo sempre a gestire sia i rapporti che sono andati a buon fine che le coppie che, invece, hanno deciso di prendere una strada diversa (Voto 7). La prima coppia è stata quella composta da Stefania e Luca, i due nonostante i diversi problemi hanno deciso di continuare la loro storia anche dopo il programma con la promessa dell’uomo che, dopo essersi scusato per gli errori commessi, ha promesso a sua moglie di dedicarle molto più tempo di quanto non ha fatto fino a quel momento. I due hanno dimostrato, nonostante le difficoltà di volersi bene e… saranno riusciti a mantenere le promesse fatte l’un l’altra durante il confronto finale? (Voto 6,5).

Una coppia che ha deciso di prendere due strade diverse è stata quella composta da Manuel e Lucia, la ragazza ha fin da subito lamentato la noia nel suo rapporto di coppia a tal punto da aver messo anche in discussione la data del loro matrimonio che si sarebbe dovuto svolgere da lì a poco. L’incomunicabilità tra i due ha portato Manuel a chiedere per ben tre volte un confronto con la sua compagna, che si è concluso con il ragazzo che innervosito dal suo rapporto ha deciso di chiudere il vetro tra i due. Non contenta del primo confronto ha chiesto di vedere una seconda volta la ragazza che però ha voluto solo urlargli in faccia tutta la sua rabbia (Voto 6).

Valentina e Marco, Ultima Fermata: insieme a tempo determinato

Ad Ultima Fermata molte coppie hanno fatto il punto sulla loro relazione e valutato se fosse o meno il caso di andare avanti e costruire qualcosa di più importante di un fidanzamento. Una coppia di queste è stata quella composta da Valentina e Marco, anche se a contattare il programma è stato il ragazzo perchè aveva necessità di fare chiarezza sui suoi sentimenti, la ragazza ha deciso di imporre un ultimatum al suo fidanzato: la data di un matrimonio. Alla fine del confronto finale i due non ce l’hanno fatta a separarsi, nonostante l’incomunicabilità tra i due, e hanno deciso di darsi altro tempo per decidere e scegliere del loro futuro. (Voto 5,5)

L’ultima coppia della serata e di tutta la prima stagione dello show di Canale 5 è stata quella composta da Giuseppe e Celeste, i due compagni sono stati molto bravi a mettere da parte il loro orgoglio per il bene della loro relazione e del loro figlio. Sia Celeste che Giuseppe hanno ammesso pubblicamente i loro errori rinnovando la loro promessa di non far soffrire più l’altro membro e di ricominciare la loro vita insieme in una maniera tutta nuova. (Voto 6,5).











